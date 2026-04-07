गर्मी में गाय-भैंस के दूध की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में दूध-दही, पनीर-छाछ से लेकर घी में मिलावट का खेल शुरू हो जाता है। घी हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसे घर में मक्खन या मलाई से तैयार कर लेते हैं। वहीं बहुत सारे लोग बाजार से इसे खरीदकर लाते हैं। ऐसे में अगर आप नकली घी खाने से बचना चाहते हैं तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की बताई कुछ ट्रिक्स अपना सकते हैं। इससे आप घी की शुद्धता को मिनटों को घऱ में जांच पाएंगी। इससे आप असली-नकली घी की पहचान कर सकते हैं।

आयोडीन टेस्ट

घी मिलावटी है या शुद्ध यह जांचने के लिए आप आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए घी को कटोरी में डालें फिर उसमें कुछ बूंदें आयोडीन टिंचर (Iodine Tincture) की मिलाएं। इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें। अगर यह रंग बदलकर नीला या जामुनी (पर्पल) या लाल हो जाता है तो घी मिलावटी हो सकता है। शुद्ध गाय या भैंस के घी का रंग आयोडीन डालने पर भी बिल्कुल नहीं बदलता है।

घी में वनस्पति (डालडा) की मिलावट की ऐसे करें पहचान

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 मिलीलीटर पिघला हुआ घी

1 मिलीलीटर कंसन्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड (एचसीएल)

आधा चम्मच चीनी

एक टेस्ट ट्यूब या छोटा कांच का बर्तन

एक छोटे कांच के बर्तन में पिघला हुआ घी डालें। करीब 1 ml आपको घी लेना है। इसमें 1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड (HCl) और आधा चम्मच सामान्य चीनी मिलाएं। इसे हिलाएं और थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें। अगर रंग में बदलाव नहीं आता है तो यह सुरक्षित है। मिलावटी घी में गहरे लाल और गुलाबी रंग की लेयर बन जाती है।

Here’s how you can easily test at home whether your ghee is pure or adulterated with vanaspati.

Watch this video till the end and learn a simple method you can try yourself. #NoToAdulteration pic.twitter.com/w656d2Jglb — FSSAI (@fssaiindia) March 21, 2026

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।