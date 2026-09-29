आजकल बाजार में मिलने वाले कई खाद्य पदार्थों में मिलावट आम हो गई है। तेल, घी, शहद से लेकर अन्य कई चीजों में मिलावट की खबरें समय-समय पर सामने आती रहती हैं। चीनी भी ऐसी ही खाद्य पदार्थों में शामिल है। चीनी का सेवन लगभग हर घर में किया जाता है। सुबह के वक्त अधिकतर भारतीय घरों में बनाई जाने वाली चाय में ज्यादातर लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चीनी का इस्तेमाल भारत में मिठाइयां और कई तरह के व्यंजन बनाने में भी किया जाता है।

कई बार लोगों को चीनी में मिलावट का पता ही नहीं चलता। बाजार में मिलने वाली चीनी में कई बार यूरिया की मिलावट किए जाने की बात सामने आती है। आप घर पर आसानी से पता कर सकते हैं कि चीनी में यूरिया की मिलावट की गई है या नहीं। आइए जानते हैं:

पानी से करें पता

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने चीनी में यूरिया की मिलावट की जांच से जुड़ा यूट्यूब पर एक वीडिया साझा किया है। इसमें बताया गया है कि पानी की मदद से चीनी में यूरिया की मिलावट की शुरुआती जांच कैसे की जा सकती है। इसके लिए आधा गिलास पानी में एक चम्मच चीनी डाल दें। इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिला दें और कुछ देर के लिए छोड़ दें, जब तक चीनी पानी में पूरी तरह घुल न जाए।

महक से करें पता

जब चीनी अच्छी तरह पानी में घुल जाए तो गिलास को पास लगाकर सूंघें कि कहीं इसमें से किसी तरह की गंध तो नहीं आ रही है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के अनुसार, अगर चीनी में यूरिया की मिलावट है तो उसमें से अमोनिया जैसी गंध आ सकती है। दरअसल, यूरिया के निर्माण में अमोनिया का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसमें से अमोनिया की गंध आ रही तो समझ जाएं कि यह मिलावटी है। हालांकि, यह इसकी प्रारंभिक जांच है।

कैसे होती है अमोनिया की गंध

अमोनिया की गंध बहुत तेज और तीखी होती है, जिससे नाक में जलन महसूस हो सकती है। यह गंध काफी हद तक सार्वजनिक शौचालयों जैसी महसूस हो सकती है। अगर चीनी वाले पानी में ऐसी हल्की भी महक आ रही है तो समझ जाएं कि उसमें यूरिया मिलाया गया है। ऐसे में चीनी का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। वहीं, अगर गिलास में से किसी भी तरह की महक नहीं आती है तो इसका मतलब चीनी में यूरिया की मिलावट नहीं की गई है। ध्यान रहे यह सिर्फ यूरिया के मिलावट का पता करने का तरीका है। अन्य चीजों के लिए दूसरे तरीके आजमाने पड़ सकते हैं।

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