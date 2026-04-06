कई ऐसे फूल हैं जो खासतौर पर गर्मियों के मौसम में खिलते हैं। इन्हीं में से एक है मोगरे का पौधा, जो अपनी मनमोहक खुशबू और सुंदर सफेद फूलों के लिए जाना जाता है। मोगरे में फूल मुख्य रूप से गर्मियों के मौसम में आते हैं और इस दौरान पौधा पूरी तरह से खिल उठता है। इसके छोटे-छोटे सफेद फूल न केवल देखने में आकर्षक होते हैं, बल्कि इनकी सुगंध भी काफी तेज और ताजगी भरी होती है। मोगरे के फूलों की खास बात यह है कि शाम होते-होते इनकी खुशबू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप शाम के समय मोगरे के कुछ ताजे फूल घर के कमरे में रख दें या इसका गमला रख दें,तो थोड़ी देर में पूरा कमरा भीनी-भीनी सुगंध से भर जाता है।

आप मोगरे का पौधा अपने घर की बालकनी, छत या गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। यह ज्यादा जगह नहीं घेरता और गमले में भी अच्छी तरह बढ़ता है। धूप, सही पानी और थोड़ी सी देखभाल मिलने पर मोगरे का पौधा तेजी से बढ़ता है और उसमें भर-भरकर फूल आते हैं। गर्मियों में नियमित सिंचाई, अच्छी मिट्टी और समय-समय पर खाद देने से पौधा स्वस्थ रहता है और लंबे समय तक फूल देता है। आइए जानते हैं इसे गमले में लगाने और देखभाल का सही तरीका।

1- सही गमला चुनें

मोगरे का पौधा लगाने के लिए 10-12 इंच का गमला पर्याप्त होता है। गमले के नीचे पानी निकासी के लिए छेद जरूर होना चाहिए।

2- सही मिट्टी

मोगरा हल्की और पानी निकालने वाली मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ता है। इसके लिए 40% गार्डन की मिट्टी, 30% गोबर की खाद या कम्पोस्ट 20% रेत और 10% कोकोपीट को एक साथ मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें।

3- पौधा लगाने का तरीका

गमले के नीचे छोटे पत्थर या टूटी ईंट डालें। इसके बाद इसमें तैयार मिट्टी का आधा हिस्सा भर दें। मोगरे का पौधा बीच में रखें। ऊपर से बाकी मिट्टी भरकर हल्के हाथ से दबाएं। इसके बाद हल्का पानी का छिड़काव कर दें।

4- जगह

मोगरे के पौधे को रोज 4-6 घंटे की धूप चाहिए होती है। इसे बालकनी, छत या खिड़की के पास रख सकते हैं।

5- पानी देने का सही तरीका

गर्मियों के मौसम में एक दिन छोड़कर मोगरे के पौधे में पानी दे सकते हैं। वहीं, जब मिट्टी सूखी लगे तभी पानी देना चाहिए। गमले में पानी जमा होने से जड़ सड़ सकती है।

6- कीड़े से बचाव

मोगरे के पत्तियों पर चिपचिपाहट दिखने पर नीम तेल का स्प्रे कर दें। इसके लिए 1 लीटर पानी में 5-6 बूंद नीम तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर दें और फिर पौधे पर छिड़क दें। इसे आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं।

7- ज्यादा फूल के लिए करें ये काम

हर 15 दिन में गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट डालते रहें। सूखे फूल तुरंत तोड़ते रहें। पौधे की हल्की छंटाई करते रहें और हफ्ते में 1 बार मिट्टी हल्की ढीली करते रहें।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

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