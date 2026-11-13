मेकअप करते समय ब्लश लगाना तो लगभग हर किसी को पसंद होता है, लेकिन इसे सही तरीके से लगाना हर किसी को नहीं आता। कई बार ब्लश इतना ज्यादा लग जाता है कि गाल जरूरत से ज्यादा लाल दिखने लगते हैं, तो कभी इसे लगाने के बाद भी चेहरे पर कोई खास फर्क नजर नहीं आता। दरअसल, ब्लश का सही शेड चुनने के साथ यह जानना भी जरूरी है कि इसे चेहरे पर कहां और किस तरह लगाना चाहिए।

अगर आप भी अपने मेकअप को एक्ट्रेसेस जैसा फ्रेश और फ्लॉलेस लुक देना चाहती हैं, तो ब्लश लगाने की L, O, V, W और I शेप वाली टेक्निक ट्राई कर सकती हैं। मेकअप आर्टिस्ट कविता पटेल ने वीडियो में ब्लश लगाने के कुछ ऐसे ही आसान तरीके बताए हैं। इनकी मदद से आप अपनी पसंद के मुताबिक चेहरे को सॉफ्ट, लिफ्टेड या शार्प लुक दे सकती हैं।

पहले जानें ब्लश लगाने से चेहरे पर क्या पड़ता है फर्क?

ब्लश मेकअप का ऐसा हिस्सा है, जो कुछ ही मिनटों में चेहरे का पूरा लुक बदल सकता है। इसे लगाने से गालों पर हल्का गुलाबी या पीच रंग आता है, जिससे चेहरा फ्रेश और खिला हुआ नजर आता है। ब्लश चेहरे के फीचर्स को उभारने में भी मदद करता है।

हालांकि, इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस जगह और कितनी मात्रा में लगाती हैं। गलत जगह पर ज्यादा ब्लश लगाने से मेकअप भड़कीला दिख सकता है, जबकि सही तरीके से लगाने पर चेहरे को नेचुरल और खूबसूरत लुक मिलता है।

L शेप में ब्लश लगाएं

अगर आप चाहती हैं कि आपके गाल और चीकबोन्स ज्यादा उभरे हुए नजर आएं, तो L शेप में ब्लश लगा सकती हैं। इसके लिए गालों के उभरे हुए हिस्से से शुरुआत करते हुए ब्लश को हल्का ऊपर और बाहर की तरफ फैलाएं। इस तरह लगाने से चेहरे को लिफ्टेड और डिफाइन्ड लुक मिल सकता है। खासतौर पर अगर आप मेकअप में चीकबोन्स को उभारना चाहती हैं, तो यह तरीका ट्राई कर सकती हैं।

O शेप में लगाएं ब्लश

अगर आपको चेहरे पर सॉफ्ट और गोल-मटोल लुक पसंद है, तो O शेप वाली टेक्निक आपके काम आ सकती है। इसमें गालों के उभरे हुए हिस्से यानी एप्पल्स ऑफ चीक्स पर हल्के हाथों से गोलाई में ब्लश लगाया जाता है। इससे गालों पर रंग ज्यादा उभरकर आता है और चेहरा फ्रेश व थोड़ा फुलर दिखाई देता है। अगर आप क्यूट और यंग लुक चाहती हैं, तो इस तरीके को आजमा सकती हैं।

V शेप में लगाएं ब्लश

चेहरे को थोड़ा शार्प और डिफाइन्ड दिखाना चाहती हैं, तो V शेप में ब्लश लगाएं। इसमें ब्लश को गालों के उभरे हुए हिस्से से शुरू करके चीकबोन्स की दिशा में ऊपर और बाहर की तरफ फैलाया जाता है। इससे गालों को एक लिफ्टेड लुक मिलता है और चेहरे के फीचर्स ज्यादा उभरे हुए नजर आ सकते हैं। पार्टी या ग्लैम मेकअप के लिए यह तरीका अच्छा विकल्प हो सकता है।

W शेप में लगाएं ब्लश

अगर आपको ऐसा मेकअप पसंद है, जिसमें चेहरा हल्का गुलाबी और नेचुरल ग्लो वाला दिखे, तो W शेप ट्राई करें। इसमें नाक के ऊपर से शुरू करते हुए दोनों गालों तक हल्के हाथों से ब्लश लगाया जाता है। इससे ऐसा लुक मिलता है, जैसे धूप में रहने के बाद गालों और नाक पर हल्की लालिमा आ गई हो। इसे सनकिस्ड ब्लश लुक भी कहा जाता है। खासतौर पर मिनिमल मेकअप के साथ यह स्टाइल अच्छा लगता है।

I शेप में लगाएं ब्लश

अगर आप चेहरे पर हल्का और नेचुरल ब्लश लुक चाहती हैं, तो I शेप वाली टेक्निक आजमा सकती हैं। इसमें गालों के बीचों-बीच एक सीधी वर्टिकल लाइन में ब्लश लगाया जाता है और फिर उसे हल्के हाथों से ब्लेंड कर दिया जाता है। इससे गालों पर हल्का रंग आता है और मेकअप ज्यादा हैवी नहीं दिखता। खासतौर पर नो-मेकअप या मिनिमल मेकअप लुक के साथ इसे ट्राई कर सकती हैं।

घर पर इस तरह लगाएं ब्लश, फॉलो करें ये स्टेप्स

स्टेप 1- चेहरे को करें तैयार

ब्लश लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करें और स्किन टाइप के मुताबिक मॉइश्चराइजर लगाएं। इसके बाद प्राइमर लगाकर फाउंडेशन या बीबी क्रीम की मदद से मेकअप बेस तैयार करें। इससे ब्लश को चेहरे पर अच्छी तरह ब्लेंड करने में मदद मिलती है।

स्टेप 2- चुनें सही ब्लश शेड

अपनी स्किन टोन और अंडरटोन के हिसाब से ब्लश का रंग चुनें। पीच, पिंक, रोज और कोरल जैसे शेड्स अलग-अलग स्किन टोन पर खूबसूरत लग सकते हैं। अगर आप पहली बार ब्लश लगा रही हैं, तो हल्के शेड से शुरुआत करें।

स्टेप 3- सही जगह पर लगाएं ब्लश

अब अपनी पसंद के मुताबिक L, O, V या W शेप चुनें। इसके बाद गालों के उभरे हुए हिस्से या चीकबोन्स पर थोड़ी मात्रा में ब्लश लगाएं। ध्यान रखें कि शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट न लें।

स्टेप 4- अच्छी तरह करें ब्लेंड

ब्लश लगाने के बाद फ्लफी ब्रश या मेकअप स्पंज की मदद से इसे हल्के हाथों से ब्लेंड करें। ध्यान रखें कि चेहरे पर ब्लश की अलग से कोई लाइन या पैच नजर न आए। अगर रंग हल्का लग रहा है, तो थोड़ा-थोड़ा प्रोडक्ट बढ़ा सकती हैं।

स्टेप 5- मेकअप को दें फाइनल टच

आखिर में अपने मेकअप को अच्छी तरह चेक करें। अगर ब्लश बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, तो साफ मेकअप स्पंज से हल्के हाथों से इसे ब्लेंड कर लें। इससे गालों पर रंग नेचुरल दिखाई देगा।