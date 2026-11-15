सर्दियां आते ही भारतीय घरों में कई तरह के लड्डू बनने शुरू हो जाते हैं। गेहूं के आटे, बेसन, घी और सूखे मेवों से लड्डू बनाने की परंपरा है। इनमें गोंद का लड्डू भी शामिल है। ये सेहत के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं साथ ही सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और ऊर्जा देने में मदद करते हैं। गोंद के लड्डू बनाते समय सामग्री की सही मात्रा का पता होना बेहद जरूरी है। कई बार सामग्री की मात्रा अधिक होने से लड्डू की स्थिति बिगड़ सकती है या फिर इसे बनाने में समस्या आ सकती है।

गोंद और मेवों की मात्रा भी स्वाद और बनावट को प्रभावित करती है। ऐसे में आइए जानते हैं 1 किलो गोंद के लड्डू बनाने में कितनी सामग्री लगेगी।

1 किलो गोंद के लड्डू बनाने के लिए सामग्री

300 ग्राम गेहूं का आटा

100 ग्राम खाने वाला गोंद

250 ग्राम देसी घी

200 ग्राम चीनी का बूरा या गुड़

40 ग्राम बादाम

30 ग्राम काजू

30 ग्राम मखाने

30 ग्राम सूखा नारियल

20 ग्राम खरबूजे के बीज

20 ग्राम किशमिश

5-5 ग्राम इलायची पाउडर और सोंठ पाउडर

गोंद के लड्डू बनाने की आसान विधि

सबसे पहले कड़ाही में थोड़ा घी गर्म करें और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके खाने वाला गोंद डालें। धीमी से मध्यम आंच पर इसे तलें। गोंद फूलकर हल्का कुरकुरा हो जाए तो इसे निकाल लें। गोंद को अंदर से अच्छी तरह पकाना जरूरी है। अब उसी कड़ाही में बचा हुआ घी डालें। इसमें गेहूं का आटा डालकर धीमी आंच पर भून लें। आटे को लगातार चलाते रहें, ताकि वह नीचे से जले नहीं। जब आटे का रंग हल्का सुनहरा हो जाए और उसमें से अच्छी खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें।

इसके बाद बादाम, काजू और मखानों को छोटे टुकड़ों में काट लें। इन्हें थोड़े से घी में अलग-अलग हल्का भून लें। इसके बाद मखानों को दरदरा पीस लें। खरबूजे के बीज और सूखे नारियल को भी हल्का भून लें। अब भुने हुए आटे में तला हुआ गोंद, मेवे, मखाने, नारियल, खरबूजे के बीज और किशमिश डालें। इसके बाद इसमें सोंठ और इलायची पाउडर डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें।

जब मिश्रण हल्का गुनगुना रह जाए, तब इसमें गुड़ या बूरा डालकर अच्छी तरह मिला दें। अब मिश्रण को हाथों में लेकर गोल-गोल लड्डू बना लें। अगर मिश्रण सूखा लगे और लड्डू बंधने में परेशानी हो, तो थोड़ा गुनगुना घी मिला सकते हैं। इस तरह आप घर पर आसानी से सही सामग्री के साथ गोंद के लड्डू तैयार कर सकते हैं।

ध्यान रहे यह लगभग 1 किलो तैयार लड्डुओं के लिए एक संतुलित घरेलू अनुपात है। इसमें सामग्री कम या ज्यादा हो सकती है और वजन में भी थोड़ा अंतर आ सकता है।

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