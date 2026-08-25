चावल का सेवन लगभग हर भारतीय घर में किसी न किसी रूप में होता है। खिचड़ी, जीरा राइज, लेमन राइस, खीर, वेज फ्राइड राइस और दही चावल जैसे कई व्यंजन लोग बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन चावल को लेकर अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि इसे कितनी बार धोना चाहिए। अक्सर लोग चावल को 2-3 बार पानी से धोते हैं, लेकिन क्या ये सही तरीका है। दरअसल, ब्रिटेन में पानी बचाने को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चावल धोने के तरीके के बारे में भी बताया गया है।

ब्रिटेन में हाल ही में शुरू किए गए पानी बचाने के अभियान में दक्षिण एशियाई घरों में अपनाई जाने वाली एक आम आदत पर जोर दिया गया है। इसमें खाना पकाने से पहले चावल को कई बार धोने की परंपरा भी शामिल है। 2.7 लाख पाउंड की लागत वाले इस अभियान को ‘द वॉटर सर्विसेज रेगुलेशन अथॉरिटी’ के इनोवेशन फंड का समर्थन मिला है। इसे साउथ स्टैफोर्डशायर वाटर और कैंब्रिज वाटर ने मिलकर शुरू किया है। इस अभियान के तहत पानी बचाने को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की एक बड़ी पहल की गई है। इंग्लैंड में सूखे की स्थिति के दौरान पानी की बचत को बढ़ावा देने के लिए अभियान में सुझाव दिया गया है कि घरों में चावल को पांच से सात बार धोने के बजाय सिर्फ दो बार धोया जाए, क्योंकि कुछ परिवारों में चावल को इतनी बार धोने की परंपरा है।

इस अभियान में वुजू, यानी इस्लाम में नमाज से पहले की जाने वाली धार्मिक सफाई के दौरान भी पानी का सोच-समझकर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इन सुझावों का उद्देश्य सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करते हुए पानी की बचत को बढ़ावा देना है। हालांकि, चावल को कम बार धोने की सलाह को लेकर चर्चा तेज हो गई है और सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि कम बार चावल धोने की स्वच्छता, पोषण या चावल में मौजूद दूषित पदार्थों को हटाने पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। दक्षिण भारत के कई घरों में चावल को बार-बार धोना सामान्य है। यह आदत घर की परंपरा और साफ-सफाई, चावल की बनावट और पकाने की पसंद से जुड़ी हो सकती है। ऐसे में पानी बचाने के अभियान के साथ एक स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल भी उठता है कि क्या चावल को दो बार धोना पर्याप्त है या बार-बार धोने से पोषण या खाद्य सुरक्षा में कोई फायदा होता है।

इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने इस पर पीएसआरआई अस्पताल की डायटेटिक्स विभाग की प्रमुख डायटीशियन शालिनी ब्लिस से बात की। उनके अनुसार ज्यादातर घरों में चावल को दो या तीन बार धोया जाता है। “ज्यादातर पैकेट वाले चावल को साफ बहते पानी या ताजे पानी से दो बार धोना आमतौर पर पर्याप्त होता है। इससे चावल पर लगी धूल, ऊपर की अतिरिक्त स्टार्च और मामूली गंदगी दूर हो जाती है।” लेकिन चावल को बार-बार या सात बार धोने से वह ज्यादा सुरक्षित नहीं हो जाता।

क्या अधिक धोने से आर्सेनिक निकल जाता है

माना जाता है कि चावल को बार-बार धोने से उसमें मौजूद आर्सेनिक जैसे हानिकारक पदार्थ कम हो सकते हैं। हालांकि, शालिनी ब्लिस के अनुसार, आर्सेनिक के संपर्क को कम करने के लिए चावल को ज्यादा बार धोना कोई प्रभावी तरीका नहीं है। वह कहती हैं, “धोने के बाद भी चावल में आर्सेनिक प्रभावी तरीके से नहीं निकलता। रिसर्च और अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार, चावल धोने से आर्सेनिक के स्तर पर बहुत कम असर पड़ता है।” यानी कि चावल को पांच से सात बार धोने से अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ मिलने की संभावना कम है। इस पर डायटीशियन शालिनी ब्लिस कहती हैं, “इस बात के बहुत कम प्रमाण हैं कि पांच से सात बार धोने से या दो-तीन बार अच्छी तरह धोने की तुलना में कोई खास अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ मिलता है।”

अधिक धोने से पोषक तत्व कम हो सकते हैं

चावल को बार-बार धोने से आर्सेनिक की मात्रा में खास कमी नहीं आती, लेकिन इससे कुछ पोषक तत्व जरूर कम हो सकते हैं। डायटीशियन शालिनी ब्लिस का कहना है, चावल को जरूरत से ज्यादा धोने पर पानी में घुलने वाले और चावल में मिलाए गए कुछ पोषक तत्व निकल सकते हैं। “ज्यादा बार धोने से कुछ पानी में घुलने वाले और मिलाए गए पोषक तत्व कम हो सकते हैं। इनमें आयरन, फोलेट, थायमिन और नियासिन शामिल हैं, खासकर पॉलिश किए हुए या पारबॉयल्ड चावल में।”

अक्सर लोग चावल को तब तक धोते हैं, जब तक उसका पानी पूरी तरह साफ न हो जाए। इस पर शालिनी ब्लिस कहती हैं, रिसर्च से पता चलता है कि चावल धोने से आर्सेनिक की मात्रा पर बहुत कम असर पड़ता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ पोषक तत्व कम हो सकते हैं।

चावल को कितनी बार धोना चाहिए

शालिनी ब्लिस का कहना है कि चावल को न बहुत कम धोना चाहिए और न ही जरूरत से ज्यादा। “चावल को दो या तीन बार धोना सही होगा। इसे तब तक धोएं, जब तक पानी काफी हद तक साफ न दिखने लगे। पानी को पूरी तरह पारदर्शी होने तक बार-बार धोते रहने की जरूरत नहीं है।” आर्सेनिक के संपर्क को कम करने के लिए सिर्फ चावल को ज्यादा बार धोने पर ध्यान देना सही तरीका नहीं है। शालिनी ब्लिस के अनुसार, चावल को किस तरह पकाया जाता है और चावल किस प्रकार का या किस जगह का है, यह उसे बार-बार धोने से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

आसान शब्दों में समझाते हुए वह कहती हैं कि, “अगर आपको चावल में आर्सेनिक की मात्रा को लेकर चिंता है, तो चावल को पकाने का तरीका और उसकी किस्म या स्रोत पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ चावल को ज्यादा बार धोने से आर्सेनिक का जोखिम कम नहीं होता।” चावल पकाने के कुछ खास तरीकों से भी आर्सेनिक का संपर्क कम करने में मदद मिल सकती है। “अधिक मात्रा में पानी का इस्तेमाल करके चावल पकाने की कुछ खास तरीके आर्सेनिक की मात्रा को काफी कम कर सकती हैं और साथ ही ज्यादा पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं।”

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से मिली जानकारी पर आधारित है। किसी भी नई दिनचर्या या तरीके को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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