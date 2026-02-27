मौसम गर्म होते ही घरों में खासतौर पर किचन और बाथरूम में कॉकरोच की फौज नजर आने लगती है। इन्हें घर से भगाना बहुत मुश्किल होता है। एक-दो कहीं न कहीं से हर रोज निकल ही आते हैं। इनसे न केवल गंदगी फैलती है बल्कि बीमार होने का खतरा भी रहता है। क्या आपको पता है एक कॉकरोच कितने साल जीता है और एक बार में कितने अंडे देता है? आइए जानें इनसे जुड़ी रोचक बातें और निजात पाने का तरीका।

एक बार में कितने अंडे देता है कॉकरोच ?

कॉकरोच एक बार में 10 से 18 अंडे देते हैं। तिलचट्टों के बच्चों को निम्फ भी कहते हैं। तिलचट्टे 28 से 60 दिनों में अंडे से बाहर आ सकते हैं। नर के पंख आमतौर पर उनके शरीर से लंबे होते हैं, जबकि मादा के पंख छोटे होते हैं या वे पंखहीन होती हैं।

कितने समय तक जीवत रहता है कॉकरोच?

कॉकरोच की औसत उम्र लगभग 6 महीने से 1 साल के बीच होती है। प्रजाति और परिस्थिति के आधार पर वह 2 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि मादा कॉकरोच नर कॉकरोच से ज्यादा जीवित रहती है।

कॉकरोच को भगाने के उपाय

लौंग की खूशबू कॉकरोच को पसंद नहीं होती है। इसकी गंध से ये दूर भागते हैं। यह उपाय अपनाने के लिए आप 10 लौंग लें उन्हें पीस लें। इसके बाद नीम का तेल मिलाएं। इसे किचन में उन हिस्सों पर रखें जहां यह ज्यादा आते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा के जरिए भी आप कॉकरोच को भगा सकते हैं। 2 चम्मच बेकिंग सोडा में चीनी मिलाएं और एक कप पानी में मिला लें। स्प्रे बॉटल में मिलाकर वहां छिड़काव करें जहां ये सबसे ज्यादा नजर आते हैं।