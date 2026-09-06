एलर्जी, खुजली और लालिमा के साथ बैक्टीरियल संक्रमण संग अन्य कई आंखों से जुड़ी समस्याओं में आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर आई ड्रॉप के एक्सपायर होने पर इसका इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आई ड्रॉप की बोतल खुलने के बाद कितने समय तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोतल खोलने के बाद एक्सपायरी डेट तक इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में:

बोतल खोलने के बाद बार-बार छूने और हवा के संपर्क में आने से उसमें बैक्टीरिया या दूसरे सूक्ष्मजीव पहुंच सकते हैं। ऐसे में आई ड्रॉप आंखों में संक्रमण का कारण बन सकती है। तो क्या हर आई ड्रॉप की बोतल खोलने के एक महीने बाद फेंक देना चाहिए? इसपर द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने नेत्र रोग विशेषज्ञ और रतन ज्योति नेत्रालय के संस्थापक एवं निदेशक, डॉ. पुरेंद्र भसीन से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा जरूरी नहीं हैं।

क्या एक महीने वाला नियम सभी आई ड्रॉप पर लागू होता है

डॉ. पुरेंद्र भसीन का कहना है कि, “कई मल्टी-डोज आई ड्रॉप को बोतल खोलने के 28 से 30 दिनों के अंदर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। लेकिन यह कोई पक्का नियम नहीं है। आई ड्रॉप को कितने समय तक सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, यह उसके प्रकार, उसमें मौजूद प्रिजर्वेटिव और निर्माता के निर्देशों पर निर्भर करता है। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग-अलग तरह की आई ड्रॉप अलग-अलग पैकेजिंग में आती है। कुछ प्रिजर्वेटिव-फ्री आई ड्रॉप, एक बार इस्तेमाल होने वाली छोटी शीशियों में आई हैं, जिन्हें इस्तेमाल के बाद फेंक देना चाहिए। वहीं, कुछ आई ड्रॉप ऐसी खास बोतलों में आती हैं, जिन्हें खेलने के बाद ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉ. पुरेंद्र भसीन कहते हैं कि, “इसलिए मरीजों को सिर्फ एक महीने वाले नियम का पालन करने के बजाए आई ड्रॉप की बोतल पर लिखे निर्देश या उसके साथ दिए गए पैकेज इंसर्ट को जरूर देखना चाहिए।”

लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर क्या हो सकता है

डॉ. पुरेंद्र भसीन के अनुसार, “बोतल को बार-बार खोलने और इस्तेमाल करने से उसमें बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव पहुंच सकते हैं। खासकर तब, जब बोतल की नोक आंख, पलकों, उंगलियों या किसी दूसरी सतह से छू जाए।” दूषित आई ड्रॉप का इस्तेमाल करने से आंखों में संक्रमण और सूजन हो सकती है। दूषित आई ड्रॉप में कंजंक्टिवाइटिस, कॉर्निया में संक्रमण या आंखों में सूजन हो सकती है।” कई मामलों में कंजंक्टिवाइटिस ज्यादा गंभीर नहीं होता, लेकिन कॉर्निया में होने वाला संक्रमण गंभीर हो सकता है। डॉ. पुरेंद्र भसीन ने चेतावनी दी कि, “गंभीर मामलों में, खासकर जब कॉर्निया संक्रमण की चपेट में आ जाए, तो आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ सकता है।”

किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

डॉ. पुरेंद्र भसीन के अनुसार, आंखों में लालिमा, दर्द, पानी या गंदा पदार्थ निकलना, सूजन, रोशनी से परेशानी या धुंधला दिखाई देना जैसे लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। इन लक्षणों के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में पुरानी या दूषित आई ड्रॉप से खुद इलाज करने के बजाए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं लोग

डॉ. पुरेंद्र भसीन बताते हैं कि, “आम गलतियों में आई ड्रॉप की बोतल की नोक को छूना, किसी दूसरे व्यक्ति की आई ड्रॉप इस्तेमाल करना, इस्तेमाल के बाद बोतल का ढक्कन ठीक से बंद न करना, बोतल को बहुत अधिक गर्मी या सीधी धूप में रखना और तय समय सीमा खत्म होने के काफी बाद तक आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना शामिल है।”

कैसे कम करें संक्रमण का खतरा

आई ड्रॉप डालने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएं।

ड्रॉपर की नोक को आंख, पलकों या त्वचा से न छूने दें।

आई ड्रॉप इस्तेमाल करने के तुरंत बाद बोतल का ढक्कन लगा दें।

बोतल को निर्माता के निर्देश के अनुसार रखें। जरूरत हो तो इसे ज्यादा गर्मी और सीधी धूप से दूर रखें।

अपनी आई ड्रॉप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा न करें।

बोतल खोलने की तारीख उसके लेबल पर लिख दें, ताकि यह याद रहे कि इसे कब फेंकना है।

इसके साथ ही डॉ. पुरेंद्र भसीन कहते हैं कि, “बोतल खोलने की तारीख उस पर लिख देनी भी मददगार होता है। इससे यह याद रखना आसान हो जाता है कि आई ड्रॉप को कब फेंकना है।”

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी तरह की दिनचर्या या उपचार शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

यह भी पढ़ें

कहीं आप बाजार की नमकीन हरी मटर मिलावटी तो नहीं खा रहे, इस आसान टेस्ट से करें पता

