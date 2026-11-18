क्या आईलाइनर लगाने के बाद भी आपकी आंखें छोटी या ढकी-झुकी हुई नजर आती हैं? अगर आपकी पलकों के ऊपर की स्किन आंखों की क्रीज को ढक लेती है, तो इसे हुडेड आइज (Hooded Eyes) कहते हैं।

ऐसी आंखों पर आईलाइनर लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पलक खुलने पर लाइनर का ज्यादातर हिस्सा स्किन के नीचे छिप जाता है। कई बार विंग्ड आईलाइनर भी सही शेप में नहीं बन पाता। लेकिन सही तकनीक अपनाकर आप अपनी आंखों को बड़ा, खुला और खूबसूरत लुक दे सकती हैं। आइए जानते हैं हुडेड आंखों पर आईलाइनर लगाने के 3 आसान तरीके।

हुडेड आंखों पर आईलाइनर लगाने के 3 आसान तरीके

पतला आईलाइनर लगाएं | Thin Eyeliner

हुडेड आंखों पर बहुत मोटा आईलाइनर लगाने से पलक का दिखाई देने वाला हिस्सा और छोटा लग सकता है। इसलिए ऊपरी लैश लाइन (Upper Lash Line) के बिल्कुल पास पतली लाइन बनाएं।

आईने में सीधे सामने देखकर अपनी आंखें खुली रखें। आईलाइनर को पलकों की जड़ों के बिल्कुल पास लगाएं। आंखों के अंदरूनी कोने से बाहरी कोने तक पतली लाइन बनाएं। बाहरी कोने पर लाइन को हल्का सा ऊपर की तरफ बढ़ाएं। इससे आंखों की शेप उभरकर आएगी और पलक पर ज्यादा जगह भी दिखाई देगी।

बैट-विंग आईलाइनर ट्राई करें | Bat Wing Eyeliner

अगर हुडेड आंखों पर विंग्ड आईलाइनर बनाते समय आंखें खोलने पर विंग टेढ़ा या टूटा हुआ दिखाई देता है, तो बैट-विंग तकनीक आपके काम आ सकती है। सबसे पहले आंखें खोलकर सीधे सामने देखें। बाहरी कोने से ऊपर की तरफ एक छोटी विंग बनाएं।

अब आंखें बंद करके विंग के ऊपरी हिस्से को लैश लाइन से जोड़ें। दोनों हिस्सों के बीच बने खाली स्थान को आईलाइनर से भर दें। इस तकनीक में आंखें खुली रहने पर भी विंग का आकार बेहतर दिखाई देता है। शुरुआत में पेंसिल आईलाइनर से इसकी प्रैक्टिस कर सकती हैं।

टाइटलाइनिंग करें | Tightlining

अगर आप चाहती हैं कि आपकी आंखें बिना मोटा आईलाइनर लगाए ज्यादा डिफाइन नजर आएं, तो टाइटलाइनिंग एक अच्छा विकल्प है। इसके लिए वाटरप्रूफ आई पेंसिल या आंखों के लिए सुरक्षित जेल लाइनर लें। ऊपरी पलकों की जड़ों के बीच हल्के हाथों से लाइनर लगाएं।

कोशिश करें कि लैशेज के बीच की खाली जगह भी भर जाए। इसके बाद पलकों पर मस्कारा लगाएं। इससे आईलैशेज घनी नजर आती हैं और आंखों को बिना मोटा लाइनर लगाए खूबसूरत डेफिनिशन मिलती है।