Lipstick apply tips: मेकअप चाहें कितना भी अच्छा किया जाए लेकिन बिना लिपस्टिक के लुक कंप्लीट नहीं होता है। कॉलेज, ऑफिस या फिर कोई भी पार्टी-फंक्शन लड़कियां लिपस्टिक अप्लाई करती हैं। किसी को लाइट तो किसी को डार्क कलर की लिपस्टिक लगाना पसंद होता है। इससे होंठ परफेक्ट दिखते हैं। कई बार कितनी भी महंगी लिपस्टिक क्यों न अप्लाई कर ली जाए कुछ समय बाद लिपस्टिक फैल जाती है या हट जाती है। ऐसे में लिपस्टिक को होठों पर ज्यादा देर तक टिकाने के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए। इससे आपको लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद मिलेगी।

होंठों को एक्सफोलिएट करना है जरूरी

जैसे हम स्किन को क्लीन करते हैं उसी तरह होंठों को भी एक्सफोलिएट करने की जरूरत होती है। कभी-कभी आपको ये प्रोसस जरूर करनी चाहिए। होंठों पर डेड स्किन होने की वजह से महंगी से महंगी लिपस्टिक भी बहुत देर तक नहीं टिकती है। इसके लिए आप होंठों को चीनी-शहद से स्क्रब कर सकते हैं।

होंठों को मॉइश्चराइज करना न भूलें

सूखे होंठों पर लिपस्टिक अप्लाई न करें। ऐसा करने से यह ज्यादा देर तक होंठों पर नहीं टिकेगी। इसलिए लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों को अच्छी तरह मॉइश्चराइज करें। इससे होंठों पर लिपस्टिक लगाने के बाद पैच नजर नहीं आएंगे।

लिप प्राइमर या कंसीलर करें अप्लाई

लिपस्टिक को लंबे समय तक होंठों पर टिकाए रखने और फैलने से बचाने के लिए आप लिप प्राइमर या कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। इससे लिपस्टिक अच्छी तरह से सेट होगी।

इस तरह लगाएं लिप लाइनर

लिप लाइनर को सिर्फ होंठों की आउटलाइन बनाने के लिए इस्तेमाल करने की बजाय आप उससे बेस मजबूत बनाएं। इसके लिए पूरे होंठों पर लाइनर लगाएं। ऐसा करने से लिपस्टिक जल्दी फैलती नहीं है। साथ ही ज्यादा देर तक चलती है।

टिश्यू पेपर होंठों पर रखें

लिपस्टिक लगाने के बाद एक टिश्यू पेपर होंठों पर रखें। ऐसा करने से पहले थोड़ा सा ब्रश से लूज पाउडर बी लगाएं। ऐसा करने से लिपस्टिक सेट हो जाती है। ज्यादा देर तक होंठों पर टिकती है।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए ब्यूटी एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।