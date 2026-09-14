43 साल के रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हनी सिंह की जिम तस्वीरें में उनकी मस्कुलर बॉडी देखकर फैन्स तारीफ कर रहे हैं। साथ ही उनकी तस्वीरें 40 की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए यह प्रेरणा है कि इस उम्र में भी अपनी फिटनेस पर काम करके शरीर को मजबूत रखा जा सकता है।

हनी सिंह ने हाल ही में जिम से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें वह वर्कआउट आउटफिट में मसल्स फ्लेक्स करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लंदन फैशन वीक की तैयारी का जिक्र किया है। तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनकी फिटनेस को लेकर चर्चा शुरू हो गई। आइए एक्सपर्ट से जानें इसके बारे में।

सिर्फ कुछ दिनों की मेहनत से नहीं बनती ऐसी बॉडी

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में प्रोफेशनल एथलीट और बॉडीबिल्डिंग कोच अंबाजी बोडेकर ने बताया कि इस तरह की फिजीक एकदम से नहीं बन जाती है। इसके लिए लंबे समय तक नियमित ट्रेनिंग करनी पड़ती है। खानपान पर ध्यान देने के साथ नींद और शरीर को रिकवर होने का समय देना भी जरूरी है। यानी सोशल मीडिया पर दिखने वाला फिटनेस रिजल्ट कुछ हफ्तों की मेहनत का नतीजा नहीं होता। असली बदलाव के लिए लगातार अपने रूटीन पर टिके रहना पड़ता है।

40 के बाद एक्सरसाइज क्यों जरूरी है?

इसका जवाब है 40 की उम्र के बाद फिटनेस का मतलब सिर्फ अच्छी बॉडी दिखना नहीं है। इस उम्र में शरीर की ताकत, चलने-फिरने की क्षमता, एनर्जी और रोजमर्रा के काम खुद करने की क्षमता को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। बोडेकर के मुताबिक 40 की उम्र में नियमित एक्सरसाइज बढ़ती उम्र में शरीर को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकती है।

इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि 40 के बाद हर दिन घंटों जिम में वजन उठाना जरूरी है। अपनी क्षमता के मुताबिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो और मोबिलिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके साथ संतुलित खान-पान और पर्याप्त रिकवरी भी जरूरी है।

हनी सिंह जैसी बॉडी बनाने की कोशिश न करें, अपनी फिटनेस पर ध्यान दें

हनी सिंह की तस्वीर देखकर अगर आपके मन में भी आया है कि अब एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, तो शुरुआत बिल्कुल आसान तरीके से करें। पहली ही बार बहुत ज्यादा वर्कआउट करने या भारी वजन उठाने की जरूरत नहीं है।

फिटनेस कोच की सलाह है कि अपनी मौजूदा फिटनेस और क्षमता के हिसाब से शुरुआत करें। धीरे-धीरे एक्सरसाइज का स्तर बढ़ाएं और इसे कुछ दिनों का लक्ष्य बनाने के बजाय अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं।

डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर है। किसी भी नई एक्सरसाइज या फिटनेस रूटीन की शुरुआत करने से पहले अपनी सेहत और क्षमता के अनुसार डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह लें।