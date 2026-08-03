सावन के पावन महीने में शिव भक्त उपवास भी रखते हैं। इस दौरान उपासक फलाहार या सात्विक भोजन करते हैं। वैसे तो पूरे सावन में सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है। दरअसल, सावन के महीने में बारिश खूब होती है और आयुर्वेद कहता है कि बरसात के मौसम में पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, ऐसे में पेट को हल्के और आसानी से पचने वाले भोजन की जरूरत होती है और सात्विक भोजन इसके लिए सबसे आदर्श खाद्य पदार्थों में से एक हैं।

उपवास के दौरान खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में सामा का चावल, साबूदाना, फल, कुछ सब्जियां, कुट्टू और सिंघाड़े का आटा भी शामिल है। सिंघाड़े के आटे से चीला, पूरा, पराठा, पकोड़े और हलवा जैसे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। सिंघाड़े का आटा ग्लूटेन-फ्री होता है और इसे खाने से पाचन में सुधार, शरीर को ऊर्जा मिलने और वजन को कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है। अधिकतर लोग सिंघाड़े का आटा बाजार से खरीदकर लाते हैं। लेकिन कई बार ये पुराना या मिलावट भी हो सकता है।

हालांकि, सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर पर भी सिंघाड़े का शुद्ध आटा तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में थोड़ी मेहनत जरूर लग सकती है लेकिन यह शुद्ध बनेगा, जिसके सेवन से शरीर को उपवास के दौरान कई सारे लाभ मिल सकते हैं। आइए जानते हैं घर पर सिंघाड़े का आटा कैसे बनाएं।

जरूरत की चीजें

2-3 किलो ताजे सिंघाड़े

जरूरत के अनुसार साफ पानी

धूप में सुखाने के लिए साफ सूती कपड़ा या बड़ी ट्रे

महीन छलनी

एयरटाइट डिब्बा

घर पर इस तरह बनाएं सिंघाड़े का आटा

आटे के लिए ताजे, सख्त और बिना कटे-फटे वाले सिंघाड़े बेहतर माने जाते हैं। खराब सिंघाड़े आटे के स्वाद और गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। चुने हुए सिंघाड़ों को 2-3 बार साफ पानी से धो लें ताकि उन पर लगी मिट्टी और गंदगी पूरी तरह निकल जाए।

सिंघाड़ों को धोने के बाद चाकू की मदद से इसका मोटा छिलका निकाल लें। आटा बनाने में केवल सफेद गूदे का उपयोग होता है। अब छिले हुए सिंघाड़ों को छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि उन्हें समान रूप से सूखने में मदद मिले।

अब इन टुकड़ों को साफ सूती कपड़े या ट्रे पर फैलाकर 3-5 दिनों तक तेज धूप में सूखाएं। बीच-बीच में पलटते रहें ताकि सभी को अच्छी तरह धूप मिल सके। जब टुकड़े पूरी तरह सख्त हो जाएं तो इन्हें एक प्लेट में इकट्ठा कर लें। ध्यान रहें कि इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए।

अब सूखे हुए सिंघाड़े के टुकड़ों को मिक्सर में बारीक पीस लें। इसे आप आटा चक्की में भी पीस सकते हैं। पिसे हुए आटे को महीन छलनी से छान लें, ताकि मोटे कण निकल जाएं। इन मोटे कणों को एक बार फिर से पीस लें।

आपका घर पर बना सिंघाड़े का शुद्ध आटा तैयार है। अब आप इसे एक एयरटाइट डिब्बे में भरकर स्टोर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आटा निकालते समय हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें। नमी लगने पर आटा जल्दी खराब हो सकता है। सिंघाड़े के आटे को आप सूखी और ठंडी जगह पर रखकर करीब 2-3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं।

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