लगभग हर मौसम में लोग चेहरे से जुड़ी अलग-अलग समस्याओं का सामना करते हैं। जिसमें, मुंहासे, दाग-धब्बे, ओपन पोर्स, झुर्रियों से लेकर टैनिंग तक जैसी चेहरे से जुड़ी कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये समस्या मौसम बदलने, गलत खानपान, तनाव, प्रदूषण और धूप के अधिक संपर्क में रहने के कारण भी हो सकती हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो ओपन पोर्स की समस्या से भी परेशान हैं। ऐसे में इससे छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार के महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार इनसे भी छुटकारा नहीं मिल पाता है।

ओपन पोर्स का मतलब त्वचा पर मौजूद रोमछिद्रों का सामान्य से बड़ा दिखाई देना, जो खासतौर पर नाक, गाल, माथे और ठोड़ी के आसपास नजर आते हैं। ये रोमछिद्र त्वचा का प्राकृतिक हिस्सा होते हैं, जिनके जरिए पसीना और प्राकृतिक तेल बाहर निकलता है। जब त्वचा अधिक तेल बनाने लगती है, तब ये पोर्स थोड़े बड़े दिखाई देने लगे हैं। इससे राहत पाने के लिए नेचुरल टोनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप घर पर खीरा और गुलाब जल का टोनर बना सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने की आसान विधि और लगाने का सही तरीका।

जरूर के सामान

1 छोटा खीरा

2-3 चम्मच गुलाब जल

एक साफ स्प्रे बॉटल

बनाने का तरीका

सबसे पहले खीरे को अच्छी तरह साफ करके उसे छिल लें। इसके बाद खीरे को कद्दूकस कर लें और इसका रस निकाल लें। अब खीरे के रस में गुलाब जल मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसे एक साफ स्प्रे बॉटल में भर दें। आपका प्राकृतिक टोनर तैयार है।

लगाने का सही तरीका

इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ पानी और फेस वॉश से धो लें। इसके बाद टोनर को चेहरे पर स्प्रे कर दें या फिर कॉटन की मदद से त्वचा पर अच्छी तरह लगा लें। टोनर सूखने के बाद मॉइश्चराइजर लगा सकते हैं। इसे दिन में एक या दो बार लगाने से ओपन पोर्स की समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

ध्यान रखें कि इस नुस्खे को आजमाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। जलन, खुजली या किसी भी तरह की अन्य समस्या पर इसे तुरंत साफ पानी से धो लें।

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