दही और ग्रीक योगर्ट (Greek Yogurt) दोनों ही दूध से बनाए जाते हैं। इनमें अंतर सिर्फ इतना है कि ग्रीक योगर्ट अधिक गाढ़ा, मलाईदार और प्रोटीन से भरपूर होता है। ग्रीक योगर्ट बनाने में मट्ठा को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। इससे यह गाढ़ा और क्रीमी हो जाता है। इतना ही नहीं ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन की मात्रा रेगुलर योगर्ट की तुलना में काफी ज्यादा होती है।

यह चीनी और कार्ब्स की कम मात्रा वाले लोगों के लिए बेहतर विकल्प है, क्योंकि ग्रीक योगर्ट में मट्ठा निकालने के कारण लैक्टोज (प्राकृतिक चीनी) कम हो जाती है। इसे फलों के साथ, सलाद की ड्रेसिंग, डिप्स, स्मूदी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं आप इसे यह बेकिंग के दौरान मक्खन या मेयोनेज़ के विकल्प में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूं तो इसे बनाने के लिए योगर्ट मेकर (Yogurt Maker) का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसे बिना मशीन के भी घर में गाढ़ा और क्रीमी योगर्ट बना सकते हैं, आइए जानें बनाने का तरीका।

एक लीटर दूध

आधा कटोरी दही

सूती का कपड़ा और छलनी

घर पर इस तरह बनाएं ग्रीक योगर्ट

सबसे पहले एक बर्तन में दूध को उबाल लें। इसके बाद आप दूध को कांच के कंटेनर में डाल दें। अगर नहीं है तो स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें। हल्का ठंडा होने दें। ग्रीक योगर्ट बनाने के लिए एक छोटे बाउल में आधा कप दूध और आधा कप दही लें। फिर दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करें। इसके बाद इसे दूध वाले कंटेनर में डाल दें। चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करें।

किसी कपड़े की मदद से ढक कर रख दें। इसे करीब 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखें। इसके बाद इसे बाहर निकाल लें। अब एक बर्तन के ऊपर छलनी रखें और उसमें सूती का कपड़ा डालें। फिर कपड़े में तैयार योगर्ट को डाल दें। इसे बांध कर आधा घंटे के लिए छोड़ दें। सूती के कपड़े को आधा घंटे बाद खोलकर देखें उसमें का सारा पानी छटकर निकल गया होगा। इस प्रक्रिया से आप बिना मशीन के ही ग्रीक योगर्ट बना सकते हैं।