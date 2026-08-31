चेहरे की स्किन को ग्लोइंग और सॉफ्ट बनाने के लिए हम तरह-तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कई बार धूप, धूल, मिट्टी और प्रदूषण के कारण स्किन बेजान और रूखी हो सकती है। ऐसे में चेहरे की देखभाल करना जरूरी हो जाता है। हालांकि इनसे सिर्फ चेहरे की स्किन को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि हाथों भी रूखे और बेजान दिखने लगते हैं। जिस पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। हाथों की स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आपको बाजार के प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होगी। बल्कि घर पर ही इस समस्या को दूर किया जा सकता है। अगर आपको त्वचा संबंधित कोई समस्या है या किसी चीज से एलर्जी है, तो घरेलू तरीके का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

अगर आपके हाथों की त्वचा बेजान और डल दिख रही है, तो घरेलू तरीकों की मदद से इसे वापस ग्लोइंग बनाया जा सकता है। दरअसल सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर शहनाज हुसैन ने हाथों की स्किन को चमकदार बनाने के लिए होममेड स्क्रब बनाने का तरीका शेयर किया है। जिसकी मदद से आप स्क्रब का इस्तेमाल करके स्किन को खूबसूरत बना सकती हैं।

हाथों की स्किन का बेजान होना

साबुन या अल्कोहल वाले सैनिटाइजर का इस्तेमाल हमारे हाथों की त्वचा का प्राकृतिक तेल को निकाल देता है। जिसकी वजह से हाथ रूखे-रूखे नजर आने लगते हैं। जिसकी वजह से हमें बार-बार मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। कई बार मौसम में बदलाव की वजह से भी नमी कम हो जाती है जिसका असर हाथों की त्वचा पर देखा जा सकता है। इसके अलावा शरीर में पानी और विटामिन की कमी से भी ऐसा हो सकता है।

स्क्रब बनाने का तरीका

चेहरे की तरह ही हाथ की स्किन पर भी एजिंग का प्रभाव जल्दी नजर आ सकता है। ऐसे में हाथों की स्किन को चमकदार बनाने के लिए एक्सफोलिएट करना जरूरी है। इसके लिए घर पर सिर्फ दो चीजों की मदद से स्क्रब बनाया जा सकता है। 2 चम्मच चीनी में 1 चम्मच शहद को अच्छी तरह से मिक्स करें।

अब इस पेस्ट को अपने दोनों हाथों और नाखूनों पर अच्छी तरह स्क्रब करें। ध्यान रखें कि त्वचा पर ज्यादा देर तक या ज्यादा जोर से स्क्रब न करें। इससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। स्क्रब की मदद से डेड स्किन सेल्स निकलने में मदद मिल सकती है। इसके बाद हफ्ते में एक बार पील ऑफ मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हाथों की त्वचा की खोई हुई चमक वापस आ सकती है।

हालांकि किसी भी घरेलू नुस्खे को आजमाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको त्वचा पर रैशेज या एलर्जी हो रही है, तो इसका इस्तेमाल न करें। अगर आपको स्किन संबंधी कोई समस्या है तो इसका इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

देखभाल का तरीका

हफ्ते में एक या दो बार स्क्रब का इस्तेमाल किया जा सकता है। रात के समय हाथों पर क्रीम या ग्लिसरीन लगाएं जिससे त्वचा की नमी बरकरार रहे। इसके अलावा ढेर सारा पानी पिएं जो स्किन के लिए अच्छा माना जाता है। धूप में बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया जा सकता है।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”