शाम होते ही घर में मच्छरों की भनभनाहट अगर आपको भी परेशान करती है तो इनसे निजात पाने के लिए आप रसोई में रखी कुछ चीजों से नेचुरल स्प्रे तैयार कर सकती हैं। इसके लिए आपको नीम, लौंग, तेजपत्ते और करेले जैसी चीजों की जरूरत होगी।

हालांकि, यह ध्यान रखें कि इस तरह के घरेलू मिश्रण मच्छरों से बचाव के प्रमाणित तरीकों का विकल्प नहीं हैं। लेकिन बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त स्प्रे से यह बेहतर स्प्रे हो सकता है। आइए जानें इसे बनाने का आसान तरीका।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

4-5 चम्मच करेले का रस या बारीक कटे करेले के पत्ते

8-10 लौंग

2 चम्मच नीम के पत्तों का रस

1 चम्मच नींबू का रस

1 कप पानी

एक साफ स्प्रे बोतल

इस तरह बनाएं घर में मच्छर भगाने वाला स्प्रे

इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक कप पानी डालकर गर्म करें। इसके बाद लौंग डालें। फिर कुछ मिनट तक उबलने दें। अब गैस बंद करके पानी को ठंडा होने दें। इसके बाद इसमें करेले का रस, नीम के पत्तों का रस और नींबू का रस मिलाएं। तैयार मिश्रण को बारीक छन्नी से छान लें और साफ स्प्रे बोतल में भर लें।

इस मिश्रण को घर के कोनों या उन जगहों में इस्तेमाल कर सकती हैं, जहां मच्छर ज्यादा दिखाई देते हैं। इस्तेमाल से पहले किसी छोटी सतह पर जांच लें। इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें और त्वचा, आंखों या खाने-पीने की चीजों पर बिल्कुल भी स्प्रे न करें।

मच्छरों को भगाने के लिए तेजपत्ता और लौंग से बनाएं स्प्रे

किचन में मौजूद तेजपत्ता और लौंग का इस्तेमाल भी एक घरेलू मिश्रण तैयार करने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

5 तेजपत्ते

2 चम्मच लौंग

2 कप पानी

2 चम्मच बेकिंग सोडा

एक स्प्रे बोतल

इस तरह बनाएं मिश्रण

सबसे पहले एक पैन में दो कप पानी डालकर गर्म करें। अब इसमें लौंग और तेजपत्ते डाल दें। इसे करीब 10-15 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें। इसके बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने पर इसे छान लें और इसमें बेकिंग सोडा मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक साफ स्प्रे बोतल में भर लें। ध्यान रखें कि इस घरेलू मिश्रण से मच्छर दूर रहने या मरने की गारंटी नहीं है।

मच्छरों से बचने के लिए इन बातों का भी रखें ध्यान

घर के आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले की ट्रे और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें। खिड़कियों और दरवाजों पर मच्छरदानी वाली जाली लगवाएं। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें।