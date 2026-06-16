क्या आपके होंठों पर भी पानी खूब पीने के बाद पापड़ी सी जमी रहती है, क्या आपके होंठों पर भी कालापन है या होंठ हमेशा फटे-फटे रहते हैं तो यहां बताए होममेड लिप स्क्रब आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। अगर आप महंगे लिप केयर प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना चाहते हैं तो सॉफ्ट, स्मूद और पिंक लिप्स पाने के लिए घर पर लिप स्क्रब बना सकते हैं। इसे लगाने से न केवल आपको लिप्स पर जमी डेड स्किन को हटाने में मदद मिलेगी बल्कि होंठ पिंक और हाइड्रेटेड नजर आएंगे। फटे और बेजान होंठों को मुलायम बनाने के लिए घर पर नेचुरल लिप स्क्रब बनाने का जानें तरीका।

पहले जानें क्या होता है लिप स्क्रब?

लिप स्क्रब एक एक्सफोलिएटिंग मिक्सर होता है। इसका काम होंठों पर जमी मृत त्वचा (Dead Skin) को हटाना है। एक्सफोलिएशन के बाद लिप बाम या मॉइश्चराइजर बेहतर तरीके से काम करता है।

घर पर इस तरह बनाएं लिप स्क्रब

शहद और चीनी का लिप स्क्रब

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत: 1 चम्मच बारीक चीनी, 1 चम्मच शहद

इसे बनाने में चीनी का इस्तेमाल होता है, जोकि हल्का एक्सफोलिएटर है। वहीं शहद की बात करें तो इसमें नमी बनाए रखने वाले गुण होते हैं। वहीं ड्राई और पपड़ीदार होंठों को मुलायम बनाने में मदद कर सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए दोनों चीजें मिलाकर होंठों पर लगाएं। फिर करीब 30-60 सेकंड तक हल्के हाथ से मसाज करें। इसके बाद पानी से साफ करके लिप बाम लगाएं।

नारियल तेल और चीनी का स्क्रब

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत: 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नारियल तेल

इस स्क्रब की बात करें तो इसमें इस्तेमाल होने वाला नारियल तेल होंठों को मुलायम रखने में मदद कर सकता है। वहीं चीनी डेड स्किन हटाने का काम करती है। जिनके होंठ अक्सर फटते या रूखे रहते हैं, उनके लिए यह फायदेमंद साबित हो सकता है।

ओट्स और शहद स्क्रब

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत: 1 चम्मच ओट्स पाउडर, 1 चम्मच शहद

अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है और चीनी की तुलना में ज्यादा सॉफ्ट एक्सफोलिएशन चाहते हैं तो यह अच्छा विकल्प हो सकता है। सप्ताह में 1-2 बार काफी होता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी नए घरेलू उपाय को अपनाने से पहले उसे त्वचा के छोटे हिस्से पर टेस्ट कर लें। यदि होंठों पर एलर्जी, संक्रमण, घाव, अत्यधिक फटने या अन्य त्वचा संबंधी समस्या हो तो घरेलू उपायों की बजाय त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है