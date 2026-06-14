Jamun Jam Recipe: बरसात के मौसम में बाजारों में जामुन की बहार नजर आने लगती है। यह खट्टा-मीठा फल गहरे बैंगनी रंग का होता है जो सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसे अक्सर लोग फल के तौर पर खाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी मदद से स्वादिष्ट जैम बनाया जा सकता है। अगर आप इस मौसमी फल से कुछ नया बनाना चाहते हैं तो जामुन जैम अच्छा ऑप्शन रहेगा। खाने में लाजवाब होने के साथ-साथ यह बच्चों को भी काफी पसंद आएगा।

घर पर आप आसानी से जामुन जैम तैयार कर सकते हैं जो बाजार में मिलने वाले जैम की तुलना में ज्यादा फ्रेश और टेस्टी हो सकता है। इसे ब्रेड, टोस्ट, पराठे या सैंडविच के साथ खाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी बल्कि कम समय में यह आसानी से तैयार हो जाता है। इसकी खास मशहूर रेसिपी शेफ संजीव कपूर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है।

जामुन जैम बनाने के लिए सामग्री

जामुन- 500 ग्राम

चीनी- 1/2 कप

नमक- चुटकीभर

नींबू का रस- 1 चम्मच

बनाने का तरीका

जैम बनाने के लिए सबसे पहले ताजे जामुन को अच्छे से पानी से साफ करें और फिर इसकी गुठली निकालकर छोटे-छोटे टुकड़े कर लें। इन टुकड़ों को मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लें।

अब एक नॉन स्टिक पैन को गरम करें। इसमें जामुन का पेस्ट, चीनी और चुटकी भर नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर अच्छे से पकने दें जब तक चीनी पिघल न जाए। जब यह थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें नींबू का रस मिक्स करें। अब थोड़ी देर बाद गैस को बंद कर दें और जाम को अच्छी तरह ठंडा हो जाने दें।

ठंडा होने के बाद जैम को किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। इससे लंबे समय तक यह फ्रेश रह सकता है। इसे आप पराठे, ब्रेड या किसी भी स्नैक्स के साथ मजे से खा सकते हैं। यह जैम बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी खूब पसंद आएगा।

खास बात यह है कि इसमें बाजार में मिलने वाले जैम की तुलना में कोई प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल नहीं किए गए हैं जो सेहत के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। बच्चों को खुश करना चाहते हैं तो इस यूनिक रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं।

यहां देखें वीडियो: https://www.youtube.com/embed/JWYFl1cLlVU?si=82XbalMBWBPPopVd