Methi Hair Mask Recipe: बालों की देखभाल के लिए अक्सर हम घरेलू तरीकों का इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि त्वचा और बालों का ख्याल रखने के लिए भारत में सदियों से घरेलू तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह तरीके असरदार और फायदेमंद माने जाते हैं। बालों के लिए घर पर शैंपू या तेल ही नहीं बल्कि हेयर मास्क भी बनाया जा सकता है। बालों के लिए मेथी से हेयर मास्क बनाया जा सकता है। जिससे बाल सिल्की और चमकदार हो सकते हैं। हालांकि बालों पर इस हेयर मास्क का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। किसी भी तरह की असहजता या जलन होने पर इसे लगाने बचें।

हेयर मास्क सामग्री

मेथी- 2 चम्मच

दही या एलोवेरा जेल- 2 चम्मच

पानी

बनाने का तरीका

मेथी से हेयर मास्क बनाने के लिए आपको रातभर इसे भिगोने के लिए रखना होगा। इससे मेथी नरम हो जाएगी और इसे पीसने में भी आसानी होगी। इसे भिगोने के बाद सुबह इसे मिक्सी में डालकर स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। ध्यान रखें कि इसमें पानी का इस्तेमाल न करें। अगर यह पिस नहीं रहा है, तो हल्का पानी डाल सकते हैं। इस पेस्ट को एक बाउल में निकाल लें। अब इसमें दही डालकर अच्छी तरह पेस्ट तैयार करें। आप चाहें तो इसमें दही की जगह एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हेयर मास्क बनकर तैयार है, जिसे आप बालों में लगा सकती हैं।

हेयर मास्क को लगाने से पहले बालों को हल्का गीला कर लें। पहले पैच टेस्ट करें उसके बाद ही बालों पर इस हेयर मास्क को लगाएं। बालों और स्कैल्प पर हेयर मास्क को हाथों से अच्छी तरह लगा लें। इसे लगभग 30 से 40 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। अब माइल्ड शैंपू और गुनगुने पानी से बालों को धो लें। बेहतर रिजल्ट के लिए इस हेयर मास्क को हफ्ते में एक या दो बार लगाया जा सकता है।

इस्तेमाल करने से पहले बरतें सावधानी

घर पर बने हेयर मास्क को लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। इसे कोहनी के पीछे लगाकर चेक करें कि एलर्जी तो नहीं हो रही। उसके बाद ही इसे बालों पर लगाएं। हेयर मास्क को बहुत ज्यादा देर तक बालों में लगाकर न रखें। इसके अलावा हेयर मास्क को बालों की जड़ों पर लगाने की बजाय लंबाई पर लगाएं। अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है या त्वचा संबंधी समस्या है, तो इस हेयर मास्क का इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

हेयर मास्क इस्तेमाल करने के फायदे

रोजाना धूल-मिट्टी और प्रदूषण की संपर्क में आने से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। ऐसे में बालों की चमक को वापस लाने और उन्हें सिल्की बनाने के लिए हेयर मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेथी और दही दोनों ही प्राकृतिक चीजें है, जो बालों के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं। इसे लगाने से बालों को नुकसान पहुंचने का खतरा भी केमिकल प्रोडक्ट्स की तुलना में कम रहता है। इससे बालों को सिल्की, चमकदार और मजबूत बनाया जा सकता है। मेथी में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है, जिससे बालों की जड़ों को मजबूती मिल सकती है। वहीं दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स और लैक्टिक एसिड रूखी और खुजली को कम कर सकते हैं।