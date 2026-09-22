Homemade Scrub for Knees and Elbows: चेहरे को ग्लोइंग और चमकदार बनाने के लिए हम अक्सर फेस वॉश, फेस मास्क, सीरम, मॉइश्चराइजर और स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार शरीर की बाकी हिस्सों को नजरअंदाज कर देते हैं। घुटनों और कोहनी की त्वचा भी इसमें शामिल है। जिसके ऊपर ध्यान बहुत कम जाता है। जब हम स्लीवलेस या शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं, तो घुटने और कोहनी की त्वचा रूखी और बेजान नजर आती है। ऐसे में मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल त्वचा की चमक वापस नहीं ला पाता है। इसके साथ स्किन को एक्सफोलिएट भी किया जा सकता है। इससे डेड स्किन निकल सकती है और त्वचा पहले से चमकदार और साफ नजर आ सकती है।

अगर आपके घुटनों और कोहनी की त्वचा काली, रूखी और बेजान नजर आ रही है तो घरेलू तरीके मददगार साबित हो सकते हैं। दरअसल हम आपको घर की कुछ चीजें से स्क्रब बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके त्वचा की देखभाल की जा सकती है। हालांकि इन घरेलू तरीके का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको त्वचा संबंधी समस्या है तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।

घुटनों और कोहनी की त्वचा के कालेपन का कारण

शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में घुटनों और कोहनी की त्वचा पर ऑयल ग्लैंड कम होते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस ज्यादा होती है। ऐसे में त्वचा जल्दी काली और खुरदरी दिख सकती है। कोहनी और घुटनों के लगातार रगड़ने के कारण त्वचा पर दबाव पड़ता है, इससे बचाव के लिए त्वचा मोटी और काली हो सकती है। इसके अलावा देखभाल की कमी, हार्मोनल बदलाव और धूप का असर भी इसकी वजह हो सकती है।

चीनी से बनाएं स्क्रब

इसे बनाने के लिए एक बाउल में 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच शहद और कुछ बूंदें नींबू के रस की डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स करके स्क्रब तैयार करें। इससे घुटनों और कोहनी पर धीरे-धीरे सर्कुलर मोशन में करीब 2 से 3 मिनट तक स्क्रब करें। अब गुनगुने पानी से त्वचा को साफ कर लें। इससे डेड स्किन निकल सकती है और त्वचा साफ नजर आ सकती है।

कॉफी से बनाएं स्क्रब

इस स्क्रब को बनाने के लिए एक बाउल में 1 चम्मच कॉफी पाउडर और 1 चम्मच नारियल के तेल को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इससे घुटनों और कोहनी को स्क्रब करें। इसे करीब 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से रब करें। लगभग 5 मिनट छोड़ने के बाद पानी से कोहनी और घुटने साफ कर लें। इससे त्वचा एक्सफोलिएट और सॉफ्ट हो सकती है।

नींबू और शहद का इस्तेमाल

नींबू का रस और शहद से भी स्क्रब बनाया जा सकता है। यह घुटनों और कोहनी की काली त्वचा के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसे बनाने के लिए एक चम्मच नींबू के रस में एक चम्मच शहद मिलाएं। अब इसे लगाकर स्क्रब करें और करीब 10 मिनट के लिए छोड़ दें। पानी से त्वचा को साफ कर लें।

ओटमील से बनाएं स्क्रब

ओटमील पाउडर और दही में दूध मिलाकर स्क्रब तैयार किया जा सकता है। ओटमील और दही को बराबर मात्रा में मिलाएं और ऊपर से हल्का दूध डाल दें। इससे स्क्रब करें और फिर पानी से त्वचा को साफ कर लें। इस तरह आप हफ्ते में एक से दो बार स्क्रब कर सकते हैं।

सावधानी

किसी भी स्क्रब का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। इसे लगाने पर किसी तरह की जलन या असहजता महसूस हो रही है, तो तुरंत धो लें और दोबारा इस्तेमाल न करें। अगर आपको त्वचा संबंधी समस्या है या किसी चीज से एलर्जी है, तो एक्सपर्ट की सलाह पर ही इसे लगाएं। इसके अलावा स्क्रब को ज्यादा तेजी से त्वचा पर न रगड़ें। ज्यादा देर तक स्क्रब को लगाकर रखना त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए ऐसा करने से बचें।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”