गर्मियों के मौसम में तेज धूप और बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए लोग ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करने लगते हैं। ऐसे में ठंडे पेय पदार्थों की डिमांड काफी बढ़ जाती है, जिसमें घर पर बनने वाले छाछ, नींबू पानी, लस्सी, शरबत के साथ बाजार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक भी शामिल होती है। हालांकि, बाजार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक में मौजूद अधिक शुगर और केमिकल्स सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसके साथ ही इसका असर जेब पर भी पड़ता है। लेकिन आप घर पर ही आसानी से बाहर जैसी कोल्ड ड्रिंक बना सकते हैं।

सामग्री

1 गिलास ठंडा पानी या सोडा

1 छोटा चम्मच कॉफी

आधा छोटा चम्मच कोको पाउडर

1 छोटा चम्मच शहद या स्टेविया (स्वीटनर के लिए)

आधा छोटा चम्मच नींबू का रस

चुटकी भर काला नमक

कुछ बर्फ के टुकड़े

बनाने की आसान विधि

सबसे पहले एक गिलास में कॉफी और कोको पाउडर डालें। अब इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाकर अच्छी तरह घोल तैयार कर लें, ताकि एक स्मूद, हल्का गाढ़ा मिक्स बन जाए। यह बेस आपके ड्रिंक को कोला जैसा रंग और गहराई देता है, इसलिए इसे अच्छे से मिलाना जरूरी है।

अब इस तैयार मिक्स में शहद या स्टेविया डालें और अच्छी तरह से घोल लें। इससे ड्रिंक में हल्की और संतुलित मिठास आती है, जो बाजार की डाइट कोक जैसी फील देती है, लेकिन ज्यादा हेल्दी रहती है। आप अपनी पसंद के अनुसार मिठास कम या ज्यादा कर सकते हैं।

इसके बाद इसमें ताजा नींबू का रस और एक चुटकी काला नमक डालें। यह स्टेप ड्रिंक के स्वाद को एकदम बैलेंस कर देता है। नींबू की हल्की खटास और काला नमक इसे और ज्यादा रिफ्रेशिंग बना देता है।

अब इसमें धीरे-धीरे ठंडा सोडा डालें और चम्मच की मदद से हल्के हाथों से मिक्स करें। सोडा को ज्यादा जोर से नहीं मिलाना है, इससे उसकी फिज खत्म हो सकती है।

अंत में गिलास में बर्फ के टुकड़े डालें, ताकि ड्रिंक अच्छी तरह ठंडी और ताजगी भरी लगे। चाहें तो ऊपर से नींबू का स्लाइस या पुदीने की पत्तियां डालकर गार्निश करें, जिससे इसका लुक और फ्लेवर और बेहतर हो जाता है। अब आपका घर पर बना देसी कोल्ड ड्रिंक तैयार है। इसे तुरंत सर्व कर सकते हैं।

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