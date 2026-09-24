स्किन केयर के लिए यूं तो बाजार में कई तरह के टोनर मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसे खरीदने में पैसे नहीं खर्च करना चाहती हैं या फिर नेचुरल चीजों को चेहरे पर लगाना चाहती हैं तो घर पर बड़ी आसानी से टोनर तैयार कर सकती हैं। इसके लिए आपको कोई महंगा प्रोडक्ट भी नहीं खरीदना पड़ेगा। एलोवेरा जेल और ग्रीन टी से बना टोनर आप ट्राई कर सकती हैं। दोनों चीजों का इस्तेमाल स्किन केयर में लंबे समय से होता रहा है। अगर ताजा एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरह साफ करके तैयार करें। संवेदनशील त्वचा वाले लोग पहले छोटी जगह पर पैच टेस्ट कर लें।

बनाने के लिए जरूरी चीजें

1 कप पानी
1 ग्रीन टी बैग या 1 चम्मच ग्रीन टी
1-2 चम्मच एलोवेरा जेल

कैसे बनाएं होममेड टोनर?

सबसे पहले एक कप पानी गर्म करें। इसमें ग्रीन टी डालकर करीब 3-5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद टी बैग या पत्तियों को निकाल दें और ग्रीन टी को पूरी तरह ठंडा होने दें।

अब इसमें 1-2 चम्मच एलोवेरा जेल डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अगर जेल आसानी से नहीं घुल रहा है तो इसे अच्छी तरह फेंटकर एक समान मिश्रण बना लें।

इस मिश्रण को साफ स्प्रे बोतल या ढक्कन वाली साफ बोतल में भरकर रखें। घर पर बने इस तरह के पानी वाले मिश्रण में प्रिजर्वेटिव नहीं होते, इसलिए इसे लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखने के बजाय कम मात्रा में बनाना बेहतर है।

चेहरे पर टोनर लगाना क्यों है जरूरी?

टोनर स्किन केयर का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। एक बेसिक स्किन केयर रूटीन में चेहरा साफ करना, मॉइस्चराइजर लगाना और दिन में सनस्क्रीन इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। टोनर का इस्तेमाल मुख्य रूप से चेहरे को साफ करने के बाद स्किन को हल्का हाइड्रेशन देने और अगले स्किन केयर प्रोडक्ट को लगाने से पहले एक अतिरिक्त स्टेप के तौर पर किया जाता है। लेकिन अगर आपकी स्किन को टोनर की जरूरत महसूस नहीं होती, तो इसे स्किन केयर रूटीन में शामिल करना जरूरी नहीं है।

एलोवेरा और ग्रीन टी से बना टोनर लगाने के फायदे

एलोवेरा जेल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा हल्की मॉइस्चराइजिंग महसूस कर सकती है। ग्रीन टी में कैटेचिन और खासतौर पर EGCG जैसे पॉलीफेनॉल पाए जाते हैं। इन पर हुए शोध में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन से जुड़े असर को कम करने की संभावना होती है। एलोवेरा और ग्रीन टी दोनों को स्किन केयर में शांत करने वाले गुणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर त्वचा पर जलन, लालिमा या खुजली हो तो इसे लगाना जारी न रखें।

अब जानिए इसे कैसे लगाएं?

सबसे पहले चेहरा साफ करें। इसके बाद कॉटन पैड या साफ हाथों से थोड़ी मात्रा में टोनर लगाएं। आंखों के आसपास न लगाएं। इसके बाद अपनी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर लगाएं। दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना न भूलें।

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