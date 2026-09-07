घर में पहली बार कोई मेहमान आए तो अक्सर मन करता है कि उसे अपना पूरा घर दिखाया जाए। नया फर्नीचर हो, खूबसूरत बालकनी हो या घर का पसंदीदा कोना, उसे दिखाने में अच्छा भी लगता है। लेकिन होम टूर (Home Tour) कराते समय हर कमरा और हर सामान दिखाना जरूरी नहीं है। कुछ जगहों को निजी रखना ही समझदारी है। आखिर मेहमान को क्या दिखाना चाहिए और किन चीजों को अपनी प्राइवेसी के लिए अलग रखना चाहिए? चलिए जानते हैं।

सबसे पहले लिविंग रूम और कॉमन एरिया दिखाएं

मेहमानों को सबसे पहले लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, बालकनी या ऐसा कोई कॉमन एरिया में ले जात सकते हैं जहां परिवार आमतौर पर साथ बैठता है। अगर घर में कोई खास पेंटिंग, पौधों का कोना या सजावट की चीज है, तो उसके बारे में भी बता सकते हैं।

किचन दिखाना भी अच्छा आइडिया है

अगर मेहमान करीबी है और आप सहज महसूस करते हैं तो किचन भी दिखा सकते हैं। खासतौर पर अगर आपने किचन को अपनी पसंद के हिसाब से सजाया है या वहां कोई खास व्यवस्था बनाई है, तो उसके बारे में बताना दिलचस्प हो सकता है। लेकिन किचन के हर कैबिनेट या स्टोरेज (सामान रखने की जगह) को खोलकर दिखाने की जरूरत नहीं है।

बेडरूम दिखाना जरूरी नहीं

घर का बेडरूम निजी जगह होती है। इसलिए सिर्फ इसलिए कि मेहमान पहली बार आया है, उसे अपना या परिवार के किसी सदस्य का बेडरूम दिखाना जरूरी नहीं है। अगर मेहमान को ठहरना है तो उसका कमरा जरूर दिखाएं और बताएं कि सामान कहां रखा जा सकता है। लेकिन परिवार के दूसरे सदस्यों के कमरे निजी रखना बिल्कुल सामान्य है।

हर कमरे में ले जाने की जरूरत नहीं

घर बड़ा है तो मेहमान को हर कमरे में ले जाना जरूरी नहीं। जिस जगह को आप निजी रखना चाहते हैं, उसका दरवाजा बंद रखना और जरूरत पड़ने पर सहज तरीके से बता देना काफी है। होम टूर में मेहमान को हर अलमारी, दराज या कमरे के अंदर की चीजें दिखाना जरूरी नहीं समझें।

अपनी चीजों का दिखावा करने से बचें

नया टीवी, महंगा फर्नीचर या कोई खास सजावट दिखाना ठीक है, लेकिन हर महंगी चीज की कीमत बताना या बार-बार अपनी खरीदारी का जिक्र करना थोड़ा असहज माहौल बना सकता है।

मेहमान की दिलचस्पी भी समझें

हर व्यक्ति को होम डेकोर (घर की सजावट) में दिलचस्पी नहीं होती। अगर मेहमान घर देखकर उत्साहित है तो आराम से उसे अपनी पसंदीदा जगहें दिखाएं। अगर वह सिर्फ बैठकर बातचीत करना चाहता है, तो उसे पूरा घर घुमाने की जिद न करें।