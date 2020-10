Natural Remedies for Insomnia : नींद न आने के कई कारण हो सकते हैं जिसमें हमारी जीवनशैली और सोने की आदतें आदि शामिल हैं। सोने से पहले देर रात तक स्मार्टफोन या टीवी देखने और ज्यादा मात्रा में चाय, कॉफी का सेवन करने से भी नींद नहीं आती है। इनके अलावा धूप में न निकलना, दर्द, स्ट्रेस और डिप्रेशन आदि भी हमारी नींद को प्रभावित करते हैं।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के मुताबिक, हर चार में से एक युवा आजकल नींद न आने की समस्या से जूझ रहा हैं। अनिद्रा से परेशान व्यक्ति को नींद आने में तकलीफ की शिकायत होती है और नींद आ भी जाए तो रात में कई बार नींद खुलती है। पर्याप्त नींद न लेने की वजह से सुबह मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस जैसी दिक्कतें होने लगती हैं।

अनिद्रा की शिकायत होने पर तुरंत नींद के लिए लोग अक्सर नींद की दवाइयों का सेवन करते हैं जो कि हमारे सेहत पर बुरा असर डालता है। हम इससे बचने के लिए कुछ आसान से तरीकों को अपना सकते हैं जिससे आसानी से नींद भी आ जाएगी और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा।

अनिद्रा से छुटकारा पाने के प्राकृतिक उपाय (Natural Remedies to Get Rid of Insomnia)

डिनर पर दें ध्यान – रात का खाना नींद को प्रभावित करता है। खाने के कुछ रासायनिक तत्व हमारी नींद में खलल डाल सकते हैं। रात के भोजन में बादाम, साबूत अनाज और केले आदि शामिल करें। ज्यादा चाय कॉफी, वसायुक्त और मसालेदार भोजन का सेवन न करें इससे नींद आने में परेशानी होती है।

लैवेंडर का तेल – लैवेंडर का तेल अच्छी नींद के लिए बेहतरीन माना जाता है। 2014 के एक अध्ययन के अनुसार जिन लोगों में डिप्रेशन की शिकायत के कारण नींद न आने की समस्या थी उन्हें लैवेंडर कैप्सूल से बहुत फायदा हुआ। उनमें एंग्जायटी भी कम देखी गई, जिससे उनकी नींद में सुधार हुआ। अनिंद्रा से बचाव के लिए लैवेंडर की चाय पी जा सकती है। सोते समय तकिए पर लैवेंडर की कुछ बूंदें छिड़कने से भी अच्छी नींद आएगी।

मसाज – अनिद्रा दूर करने का यह बेहतरीन उपाय है। 2015 के एक सर्वे के मुताबिक कुछ लोगों की रात को सोने से पहले मसाज की गई और यह पाया गया कि वह बेहतर नींद ले पाए। इसका सबसे ज्यादा असर पैरों और सिर पर मसाज करने से होता है। इसलिए जिन लोगों को अनिंद्रा की शिकायत रहती है उन्हें मसाज को अपने रूटीन में जरूर शामिल करना चाहिए।

अगर आपको अनिद्रा की शिकायत लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें।

