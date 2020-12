बालों को नेचुरल बाउंसी लुक देने के लिए इन घरेलू उपायों को करें ट्राय, जल्द दिख सकता है असर

How to Get Bouncy Hair: व्यस्त जीवनशैली, धूप-धूल और प्रदूषण बाल झड़ने की मुख्य वजहों में से एक है। आजकल बालों का टूटना-झड़ना लगभग हर महिला की चिंता का विषय बना हुआ है। बालों का झड़ना रोकने के लिए महिलाएं कई तरह के शैम्पू और तेल आदि का भी इस्तेमाल करती हैं लेकिन कोई खास फर्क दिखाई नहीं देता है। लगातार बालों के झड़ने से बाल कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से बाल पतले और बेजान नजर आते हैं। ऐसे में बालों को नेचुरली बाउंसी लुक देने के लिए घरेलू उपायों को अपनाने की सलाह दी जाती है।

केले का पेस्ट है असरदार – बालों को बाउंसी लुक देने के लिए केले का पेस्ट बहुत कारगर माना जाता है। इसे बनाने के लिए एक केला लें। उसके छिलके हटाकर मिक्सी के जार में डालें। जब केले का पेस्ट बनकर तैयार हो जाए तो इसे अपने बालों में लगाएं। आधे-एक घंटे के लिए इस पेस्ट को अपने बालों में लगे रहने दें। फिर गुनगुने पानी से बाल धो लें। बालों को नैचुरली बाउंसी लुक मिलेगा, साथ ही बाल घने भी हो जाएंगे। ध्यान रखें कि अगर केले के पेस्ट को अच्छी तरह ग्राइंड नहीं किया जाएगा तो यह बालों में फंस सकता है, जिससे बाल और भी ज्यादा टूटेंगे।

फायदेमंद है मुल्तानी मिट्टी – मुल्तानी मिट्टी के एक छोटे टुकड़े को एक से दो कप पानी में भिगोएं। जब 6 घंटे हो जाएं तो इस पेस्ट के पानी को अपने बालों में लगाकर बालों को धोएं। इसे बालों में 10 से 20 मिनट तक लगे रहने दें। फिर गुनगुने पानी से बाल धो लें। इस घरेलू उपाय को पहली बार इस्तेमाल करने से ही असर दिखना शुरू हो जाता है। जानकारों की मानें तो यह घरेलू उपाय बहुत कारगर है। इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बाल घने हो सकते हैं।

दही से धोएं बाल – घरेलू उपायों में दही से बाल धोना बहुत अच्छा माना जाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए दही को मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड करें। जब दही दानेदार न रहे तो इसे बालों की जड़ों में लगाकर हल्के हाथ से मसाज करें। 10 मिनट इस पेस्ट को बालों में लगा रहने दें फिर बाल साफ पानी धो दें। इससे बाल चमकदार और घने दिखेंगे।

