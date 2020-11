Easy Tricks for Pimple Free Skin: धूल-मिट्टी और प्रदूषण की वजह से स्किन पर पिंपल्स आने लगते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि व्यस्त जीवनशैली और स्ट्रेस की वजह से भी स्किन पर पिंपल्स आने लगते हैं। ऐसे में लोग केमिकल युक्त फेस वॉश और क्रीम इस्तेमाल करते हैं लेकिन सबकी त्वचा पर यह प्रोडक्ट असर नहीं दिखाते हैं और कई बार स्किन पर इनका साइड इफेक्ट भी हो जाता है।

इसलिए ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि स्किन को मुंहासों से मुक्ति दिलाने के लिए घरेलू उपायों का रुख किया जाए। कहते हैं कि घरेलू उपाय बहुत कारगर होते हैं और इनका असर भी जल्द दिखने लगता है। इसलिए आज भी ज्यादातर लोग पिंपल्स जैसी परेशानियों के लिए घरेलू उपायों को अपनाना पसंद करते हैं।

पिपंल्स से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय (Home Remedies for Getting Rid of Pimples)

मुल्तानी मिट्टी में मिलाएं ग्लिसरीन – 50 ग्राम मुल्तानी मिट्टी को एक छोटा गिलास पानी में डालकर 6 घंटों के लिए रख दें। 6 घंटे बाद इसमें एक चम्मच ग्लिसरीन मिलाएं। इस पेस्ट को दो मिनट तक मिक्स करें। फिर इस पेस्ट की लेयर उस जगह पर लगाएं जहां पिपंल्स हैं। इस पेस्ट को कम-से-कम दो से तीन घंटों के लिए लगे रहने दें। फिर सूती कपड़ा लेकर उसे पानी में भिगोएं और उसकी मदद से त्वचा से मुल्तानी मिट्टी का यह पेस्ट हटाएं। इस उपाय से चार से पांच दिन में असर दिखना शुरू हो जाता है।

नीम की पत्तियां और एलोवेरा जेल – 10 से 12 नीम की पत्तियां लें। अब इन पत्तियों को धोकर मिक्सी के जार में डालकर पीस लें। साथ में थोड़ा पानी भी डालें। जब पेस्ट तैयार हो जाए तो इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करें। जब नीम की पत्तियों का पेस्ट एलोवेरा जेल के साथ मिक्स हो जाए तो इसे स्किन पर लगाएं। इस पेस्ट को कम-से-कम दो घंटों के लिए अपनी त्वचा पर लगे रहने दें। फिर साफ पानी से धो लें। दिन में दो बार रोजाना इसका इस्तेमाल करने से एक हफ्ते में असर दिखने लगता है।

बेसन में मिलाएं नींबू का रस – एक चम्मच बेसन लें। उसमें एक से डेढ़ चम्मच नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार करें। अगर आपको पेस्ट पतला लगे तो आप और बेसन मिला सकते हैं। अब इसे अपनी स्किन पर लगाकर एक घंटे बाद साफ पानी से धो दें। यह उपाय ऐसे पिंपल्स के लिए बहुत असरदार माना जाता है जो तेलीय त्वचा की वजह से होते हैं।

