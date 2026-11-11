क्या आपके हाथ-पैर भी अक्सर दर्द करने लगते हैं या फिर अकड़न महसूस होती है? या फिर सुबह उठते ही हाथों की उंगलियां मोड़ने में परेशानी होती है या पैरों में अकड़न महसूस होती है? कई बार लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने, ज्यादा काम करने या जोड़ों पर दबाव पड़ने से भी हाथ-पैर में दर्द और अकड़न हो सकती है।

ऐसी स्थिति में रोजमर्रा की कुछ छोटी आदतें राहत देने में मदद कर सकती हैं। गर्म सिकाई से लेकर हल्की स्ट्रेचिंग तक, कुछ आसान तरीके घर पर आजमाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में और यह भी कि किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

हाथ-पैर में दर्द और अकड़न से राहत के लिए अपनाएं ये तरीके

गर्म पानी से सिकाई करें

अगर हाथों या पैरों के जोड़ों में अकड़न महसूस हो रही है या फिर दर्द है, तो गुनगुने पानी से सिकाई करना मददगार हो सकता है। हाथों को कुछ मिनट गुनगुने पानी में रखें या गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर प्रभावित हिस्से पर रखें। इससे मांसपेशियों को आराम मिल सकता है और अकड़न कम महसूस हो सकती है। इसके लिए बहुत ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल न करें। त्वचा पर सीधे गर्म पानी की बोतल न रखें। गर्म सिकाई एक बार में लगभग 15-20 मिनट तक की जा सकती है।

हल्के हाथों से मालिश करें

हाथों और पैरों की हल्की मालिश से आसपास की मांसपेशियों को आराम मिल सकता है। अगर आपके हाथ-पैर में दर्द रहता है तो इससे राहत पाने के लिए आप यह उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए हथेलियों, उंगलियों और पैरों के तलवों पर हल्के हाथों से मसाज करें। बहुत ज्यादा दबाव न डालें। इस बात का ख्याल रखें कि अगर मालिश के दौरान दर्द बढ़ता है, सूजन है या जोड़ लाल और गर्म है, तो मालिश न करें।

उंगलियों की हल्की एक्सरसाइज करें

अगर उंगलियों में अकड़न रहती है, तो उन्हें धीरे-धीरे खोलने और बंद करने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाथ को सामने की ओर रखें। धीरे-धीरे उंगलियों को मोड़कर मुट्ठी बनाएं। फिर उंगलियों को आराम से खोल दें। इस प्रोसेस को दोहराएं। इसके बाद अंगूठे से एक-एक उंगली के पोर को छूने की कोशिश करें। इससे उंगलियों की मूवमेंट बनाए रखने में मदद मिल सकती है। दर्द होने पर जबरदस्ती न करें।

पैरों और टखनों को धीरे-धीरे घुमाएं

पैरों में अकड़न महसूस होने पर टखनों को धीरे-धीरे घुमाना और पंजों को अपनी तरफ खींचना व फिर आगे की ओर करना उपयोगी हो सकता है।

इसके लिए सबसे पहले आराम से बैठ जाएं। एक पैर को थोड़ा ऊपर उठाएं। इसके बाद अपने पंजे को धीरे-धीरे अपनी तरफ और फिर आगे की तरफ करें। फिर टखने को हल्के हाथों से गोल घुमाएं। अब आपको दूसरे पैर से भी ऐसे ही करना है। इस बात का ध्यान रखें इस दौरान झटके से पैर न घुमाएं।

हल्की एक्सरसाइज और वॉक करें

इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए आप अपनी क्षमता के अनुसार हल्की वॉक कर सकते हैं। योग और कम दबाव वाली एक्सरसाइज भी मददगार हो सकती हैं। शुरुआत धीरे करें और शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। अगर एक्सरसाइज से तेज दर्द होने लगे या सूजन बढ़े, तो रुक जाएं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और उपलब्ध मेडिकल स्रोतों पर आधारित है। घरेलू तरीके केवल हल्की परेशानी में अस्थायी राहत देने के लिए हैं, किसी बीमारी का इलाज नहीं। लगातार या गंभीर लक्षण होने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें।