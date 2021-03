देश में जहां चुनावों को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। वहीं, दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) तमिलनाडु के विलुप्पुरम में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। रविवार को आयोजित हुई इस जनसभा में अमित शाह ने DMK और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने 2जी, 3जी और 4जी के जरिए मारन परिवार, करुणानिधी परिवार और गांधी परिवार पर खूब तंज कसा। हालांकि, इस दौरान केंद्रीय मंत्री ट्रांसलेटर की भी गलतियां निकाल रहे हैं। अब उनकी जनसभा का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कंद्रीय मंत्री अमित शाह के इस वीडियो को बीजेपी कार्यकर्ता नीलकांत बक्शी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो में अमित शाह जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ” वैसे देखें, तो 2जी, 3जी और 4जी सारा आपके तमिलनाडु के अंदर है। जैसे- 2जी मतलब मारन परिवार की 2 पीढ़ियां, 3जी मतलब करूणानिधि परिवार की 3 पीढ़ियां और 4जी मतलब गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां, सारा का सारा हमें यहां तमिलनाडु में मिलता है।” जिसके बाद ट्रांसलेटर जनता को अमित शाह की बात समझाने लगता है।

हालांकि, जब अमित शाह को ट्रांसलेटर की बातों में गड़बड़ी लगती है, तो वह कहते हैं, “आप ठीक से ट्रांसलेशन करो भाई। ये ढंग से ट्रांसलेशन नहीं करते राजा जी।” इस वीडियो को शेयर करते हुए नीलकांत बक्शी ने लिखा, “इसलिए अमित शाह जी मोटाभाई हैं।”

Thats why @AmitShah Ji is Motabhai pic.twitter.com/6olgUhaoI3

— Neelkant Bakshi (@neelkantbakshi) March 4, 2021