Toilet Paper Roll Uses: घर पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल रोजाना किया जाता है। इनमें टॉयलेट पेपर भी शामिल है जो बाथरूम में अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। जब टॉयलेट पेपर खत्म हो जाता है, तो इसके रोल को कचरे में बेकार फेंक दिया जाता है। लेकिन इस खाली रोल का इस्तेमाल आप कुछ क्रिएटिव चीजों को बनाने में कर सकते हैं। इसका उपयोग सामान रखने से लेकर घर को सजाने तक कई कामों में किया जा सकता है। आइए जानते हैं खाली टॉयलेट पेपर रोल को इस्तेमाल करने के तरीके।

पेन-पेंसिल ऑर्गेनाइजर

बच्चों की स्टडी टेबल पर पेन-पेंसिल यूं ही बिखरी पड़ी रहती हैं। ऐसे में इन्हें संभालकर रखने के लिए ऑर्गेनाइजर या पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए रोल का एक हिस्सा कार्डबोर्ड की मदद से बंद कर दें। अब रोल के चारों तरफ पेंट करके या रंगीन पेपर चिपकाकर इस पर डिजाइन बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे बीड्स या डेकोरेटिव आइटम्स से सजा सकते हैं।

बच्चों के लिए बनाएं खिलौने

घर में छोटे बच्चों के लिए अक्सर बाजार से महंगे खिलौने खरीदे जाते हैं, जो कुछ समय बाद आसानी से टूट सकते हैं। ऐसे में आप टॉयलेट पेपर रोल की मदद से किफायती खिलौना तैयार कर सकते हैं। इसे आप काटकर अलग-अलग तरह के जानवर बना सकते हैं। इसके लिए ग्लू और रंगीन कागज की जरूरत होगी, जिनकी मदद से आप इन्हें सजा सकते हैं।

वॉल डेकोर

दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन आप टॉयलेट पेपर के खाली रोल की मदद से इसे सजा सकते हैं। इसके लिए रोल को फूलों की शेप में काटकर दीवार पर लगा सकते हैं। इसके अलावा इन्हें अपनी पसंद का आकार दें और फोटो फ्रेम में लगाएं।

प्लांट रखने के लिए गमला

इंडोर प्लांट लगाना आजकल हर कोई पसंद करता है। ऐसे में छोटे-छोटे गमले खरीदने की जगह रोल का इस्तेमाल करके पौधों लगाए जा सकते हैं। छोटे सजावटी पौधों इसमें लगाए जा सकते हैं। इसके अंदर नकली फूल भी लगा सकते हैं, जिसे आप लिविंग रूम, बाथरूम, बेडरूम या किचन कहीं भी रख सकते हैं।

गिफ्ट बॉक्स बनाएं

किसी को छोटा-सा गिफ्ट देना चाहते हैं तो रोल के अंदर ज्वेलरी, चॉकलेट या अन्य चीजें रखकर पैक कर सकते हैं। इसकी मदद से आप मिनटों में जन्मदिन, शादी या किसी खास मौके के लिए गिफ्ट बॉक्स तैयार कर सकते हैं।