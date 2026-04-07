Chhote ghar ko bada kaise dikhaye : घर चाहें कितना भी बड़ा क्यों न हो फिर भी लोगों को वो कभी न कभी छोटा लगने लगता है। वजह है धीर-धीरे उसमें सामान बढ़ते जाना। जिनके घर पहले से ही छोटे होते हैं उनके यहां तो और भी ज्यादा दिक्कत होती है। अगर आपको भी अपना घर छोटा लगने लगा है तो स्पेस बढ़ाने के लिए आपको कुछ चीजें घर से हटा देनी चाहिए। ये ऐसी चीजें होती हैं जो ज्यादा जरूरत की नहीं होती हैं, लेकिन जगह फालतू में घेरती हैं। इन्हें हटाकर आप छोटे घर को भी बड़ा और सुंदर दिखा सकते हैं।

पुराने अखबार और मैगजीन

कई महिलाओं की आदत होती है कि पुराने से पुराने अखबारों या मैगजीन को घर में सहेज कर रखती हैं। यह फालतू में घर में स्पेस घेरते हैं। इन्हें घर से टाइम टू टाइन हटाते रहना चाहिए।

टूटे बर्तन और डिब्बे

किचन में अगर स्पेस ज्यादा चाहती हैं तो जिन बर्तनों या डिब्बों को आप इस्तेमाल नहीं कर रहीं हैं और वो पुराने हो गए हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए। पुराने प्लास्टिक कंटेनर किचन की जगह घेरते हैं।

खराब इलेक्ट्रॉनिक्स

कुछ लोग पुराने मोबाइल, तार, रिमोट, खराब मिक्सर या चार्जर को भी अक्सर घर में रखें रहते हैं यह सोचकर कि इन्हें बाद में सही करवाकर यूज करेंगे। वो टाइम शायद ही आता है। इसलिए इन्हें भी हटा देना चाहिए।

पुराने कपड़े

जिन कपड़ों को आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या जो पुराने हो गए हैं उन्हें भी आपको हटा देना चाहिए। ये फालतू में अलमारी या बेड की जगह घेरते हैं।

आर्टिफिशियल प्लांट्स

घर को सजाने के लिए लोग आर्टिफिशयल प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर यह बहुत बड़े हैं और पुराने हो चुके हैं तो आपको इसे हटा देना चाहिए।

एक्स्ट्रा बैग

किचन या स्टोर में जमा प्लास्टिक बैग से लेकर कपड़ों को रखने वाले पुराने एक्स्ट्रा बैग को हटा देना चाहिए। यह घर को अच्छा नहीं दिखाते हैं और जगह भी कवर करते हैं।

पुराने जूते-चप्पल

ऐसा कहा जाता है कि पुराने जूते-चप्पल घर में रखने से नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसे में जो टूट चुके हैं या लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं हैं, उन्हें हटा देना चाहिए।

बेकार गिफ्ट आइटम और शोपीस

घर को सजाने के लिए सजावटी चीजें सभी रखते हैं लेकिन जो पुराने हो गए हैं और इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं उन्हें आपको हटा देना चाहिए।

पुराने खिलौने या बच्चों का सामान

बच्चों के जो खिलौने या सामान इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं उन्हें भी आपको हटा देना चाहिए। इससे आपको कमरों में जगह ज्यादा मिलेगी।

बहुत सारे कुशन

घर में सोफे या बिस्तर पर पड़े बहुत सारे कुशन फालतू की जगह घेरते हैं। इन्हें आपको हटा देना चाहिए। बच्चे अक्सर इन नीचे फेंक देते हैं। ऐसे में घर बिखरा नजर आता है।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।