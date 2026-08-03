महिलाओं की अलमारी में गहनों का एक बड़ा कलेक्शन होता है, जिसे वह साड़ी, सूट, और वेस्टर्न आउटफिट के साथ मैचिंग करती हैं। फैशन ट्रेंड के साथ गहनों का डिजाइन बदलता रहता है। ऐसे में अक्सर पुराने गहने अलमारी के किसी कोने में धूल खा रहे होते हैं या उन्हें फेंक दिया जाता है। अगर आपके पास भी ऐसे गहने हैं तो उन्हें बेकार समझकर फेंकने के बजाए आप थोड़ी क्रिएटिविटी की मदद से घर की सजावट में इस्तेमाल कर सकते हैं। टूटे हुए झुमके, पुराने हार, चूड़ियां या ब्रोच जैसी अन्य पुराने गहनों की मदद से आप कई आकर्षक होम डेकोर आइटम बना सकते हैं।

1- फोटो फ्रेम को सजाएं

पुराने गहनों की मदद से आप घर में लगे फोटो फ्रेम को आकर्षक लुक दे सकते हैं। इसके लिए पुराने झुमके, मोती, पत्थर या हार के छोटे-छोटे हिस्सों को फोटो फ्रेम के किनारों पर गोंद की मदद से चिपका दें। इसे आप लिविंग रूम या बेडरूम में लगा सकते हैं।

2- मोमबत्ती स्टैंड को बनाएं आकर्षक

जब रात में मोमबत्ती स्टैंड में कैंडल जलाई जाती है, तो इसकी हल्की रोशनी घर में एक खुशनुमा माहौल बनाती है। लेकिन आप मोमबत्ती स्टैंड को घर में रखे पुराने गहनों की मदद से और भी खूबसूरत बना सकते हैं। साधारण कैंडल होल्डर पर पुराने मोती, स्टोन या धातु के गहनों के हिस्से चिपका दें। मोमबत्ती जलाने पर ये काफी आकर्षक लगते हैं।

3- फूलदान को दें नया लुक

काफी लोग अपने घर में कांच या मिट्टी के फूलदान भी रखते हैं। पुराने गहनों की मदद से इन फूलदानों को आप एक नया और शानदार लुक दे सकते हैं। इसके लिए साधारण फूलदान पर पुराने नेकलेस, चेन, रंगीन मोती या कुंदन वाले गहने चिपका दें। इससे फूलदान नया और रॉयल लुक देता है। इसे आप डाइनिंग टेबल से लेकर सेंटर टेबल तक पर रख सकते हैं।

4- ट्रे और ज्वेलरी बॉक्स को बनाएं आकर्षक

अगर आपके घर में लकड़ी, प्लास्टिक या अन्य पुरानी ट्रे और ज्वेलरी बॉक्स है, तो उसे पुराने गहनों की मदद से आकर्षक लुक दे सकते हैं। इसके लिए टूटे हुए झुमकों के मोती, पुराने हार के स्टोन, कुंदन, रंगीन बीड्स या ब्रोच को मजबूत गोंद की मदद से ट्रे या बॉक्स के किनारों और ढक्कन पर अपनी पसंद के डिजाइन में चिपका दें। इससे साधारण दिखने वाली ट्रे या ज्वेलरी बॉक्स एक खूबसूरत डिजाइनर डेकोर पीस में बदल सकते हैं।

5- पर्दों के लिए टाई-बैक

पुराने हार, मोतियों की माला या चूड़ियों का इस्तेमाल करके आप पर्दों को बांधने के लिए टाई-बैक बना सकते हैं। इसके लिए पुराने हार या मोतियों की माला के दोनों सिरों पर रिबन, डोरी या हुक लगा दें और इससे पर्दों को हल्के से बांध दें। चाहें तो छोटे झुमके, लटकन या रंगीन मोती जोड़कर इसे और आकर्षक बना सकते हैं।

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