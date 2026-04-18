Home cooling indoor plants: गर्मी से राहत पाने के लिए लोग एसी-कूलर का सहारा लेते हैं। ये गर्मी से तो राहत दिला देते हैं लेकिन बिजली बिल भी बढ़ा देते हैं। हर समय इन्हें ऑन रखना संभव है। ऐसे में आप घर को ठंडा रखने के लिए कुछ इनडोर प्लांट्स लगा सकते हैं। इनसे आपका घर नेचुरल तरीके से ठंडा रह सकता है। यह पौधे घर का तापमान कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही घर की खूबसूरती को बढ़ाने और हवा को शुद्ध करने का काम तो यह करते ही हैं। यह प्लांट्स नेचुरल कूलेंट की तरह काम करते हैं, ऐसे इस बार गर्मियों में आप यह पौधे घर में जरूर लेकर आएं।

अरेका पाम (Areca Palm)

इस प्लांट को नेचुरल ह्यूमिडिफायर कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी पत्तियों से हवा में नमी बनाए रखने में मदद करता है। इतना ही नहीं इसे लगाने से कमरे में ठंडक महसूस हो सकती है। साथ ही घर में यह प्लांट क्लासी लुक देता है।

एलोवेरा- (Aloe Vera)

​यह पौधा कई तरह से फायदेमंद होता है। कोई इसे स्किन और बालों पर लगाने के लिए इस्तेमाल करता है तो कोई इसका जूस पीता है। लेकिन क्या आपको पता है यह पौधा घर को ठंडा करने में भी आपकी मदद कर सकता है। यह कमरे का तापमान कम करने में सहायक साबित हो सकता है। इसके पत्तों में भरपूर पानी होता है। इसलिए जब गर्मी बढ़ती है तो यह पौधा वाष्पीकरण (Transpiration) के जरिए हवा में नमी छोड़ता है। ऐसा होने से आसपास की जगह ठंडी होने लगती है।

स्नेक प्लांट- (Snake Plant)

इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है इस प्लांट को बहुत कम देखभाल की जरूरत होती है। इतना ही नहीं यह रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता है। ऐसे में रात में ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से कमरा ठंडा होने लगता है।

फर्न (Fern)

यह गर्मियों के लिए अच्छा प्लांट है। इसे घर में लगाने से हवा में ठंडक बनी रहती है। इतना ही नहीं यह घर की हवा को शुद्ध करने का काम भी करता है। इसे आप बेडरूम से लेकर लिविंग रूम कहीं भी लगा सकते हैं।

मनी प्लांट- (Money Plant)

यह पौधा अक्सर सभी घरों में लगा होता है। यह हवा को फिल्टर करता है। इसे हरी पत्तियों को देखकर न केवल आंखों को सुकून मिलता है बल्कि यह घर की प्रदूषित हवा को साफ करने का काम भी करता है। साथ ही तापमान को कम करने का काम भी करता है।