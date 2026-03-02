Happy Holika dahan, Quotes and Message in Hindi: इस बार होलिका दहन का पर्व 2 मार्च को मनाया जा रहा है। इसे छोटी होली भी कहते हैं। यह एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है, जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग शाम को अग्नि जलाते हैं, जो नकारात्मक शक्तियों के अंत और सकारात्मक ऊर्जा के आगमन का प्रतीक मानी जाती है। इस मौके पर लोग रिती-रिवाज के साथ पूजा-पाठ करते हैं। इसके साथ ही होलिका दहन के मौके पर लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सगे-संबंधियों को कोट्स और संदेश भेजकर शुभकामनाएं देते हैं।

ऐसे में इस अवसर पर अपनों को शुभकामनाएं देने के लिए यहां से बधाई संदेश और कोट्स का आइडिया ले सकते हैं।

होलिका दहन पर कोट्स (Holika Dahan Quotes in Hindi)

1- बुराई के हर रूप को जलाने का पर्व है होलिका दहन,

सच्चाई और अच्छाई के रंगों से जीवन को सजाने का समय है।

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

2- रंगों की फुहार संग प्यार समाई

होलिका दहन का यही है संदेश

नफरत को जलाओ, प्रेम बढ़ाओ विशेष

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

3- राख में बदल जाए दुख की कहानी,

आपके जीवन में आए खुशियों की रवानी।

मिलती रहे आपको प्यारी सी निशानी,

इस खास मौके पर बरसे किस्मत की मेहरबानी।

होलिका दहन की शुभकामनाएं

4- बुराई की हो राख, अच्छाई का हो मान,

खुशियों से भर जाए आपका हर अरमान।

होलिका दहन की शुभकामनाएं

5- जले बुराई, बचे भलाई,

हर घर में बजे खुशियों की शहनाई।

होलिका दहन की शुभकामनाएं

6- राख बने हर बुरी परछाई, खुशियों की हो नई अंगड़ाई,

हर मुश्किल खुद दूर जाए जीवन से, दिल में भरी रहे अच्छाई

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

7- होलिका की अग्नि में जल जाएं सारे गम,

मन में बसे खुशियां आपके हरदम,

नफरत हो राख, प्रेम का हो संगम

होलिका दहन की होर्दिक शुभकामनाएं

8- जिस तरह होलिका हो गई थी जलकर राख

उसी तरह आपके जीवन के भी दूर हो जाएं सारे दुख-दर्द, कष्ट और पाप

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

9- पाप का नाश हो, पुण्य की जीत हो,

हर ओर खुशहाली और प्रेम की प्रीत हो।

होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

10- आग में जले हर परेशानी, मिले जीवन में नई कहानी,

सुख-शांति का हो विस्तार, होलिका दहन का यह उपहार।

आपको और आपके पूरे परिवार को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

होलिका दहन पर बधाई संदेश (Holika Dahan Message in Hindi)

11- बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं

12- इस होलिका दहन पर मन की सारी नकारात्मकता को त्यागकर नई शुरुआत करें। होलिका दहन की ढेरों शुभकामनाएं

13- होलिका की अग्नि आपके जीवन के हर अंधकार को दूर कर दे। होलिका दहन की शुभकामनाएं

14- होलिका दहन का पर्व आपको नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई खुशियां प्रदान करे। होलिका दहन की शुभकामनाएं

15- होलिका दहन के पावन अवसर पर आपकी सभी परेशानियां अग्नि में भस्म हों और जीवन में खुशियों का नया सवेरा आए।

16- होलिका दहन और छोटी होली की आपको और आपके परिवार को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

17- यह पर्व आपके जीवन से सभी नकारात्मकता, क्रूरता को दूर करे और सकारात्मकता और जीवन की बेहतर समझ लाए। होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

18- अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। होलिका दहन के इस पावन पर्व पर आपको और आपके पूरे परिवार को ढेरों शुभकामनाएं।

19- हर दर्द हो आज राख समान, दिल में जगे नई पहचान। सपनों को मिले नया आसमान, होलिका दहन करे आपका जीवन धनवान। होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं

20- जले बुराई और सजे विश्वास, हर चेहरे पर इस बार दिखे उल्लास। प्रेम से भरे हर एक सांस, होलिका दहन दे खुशियों का प्रकाश। होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं।



Also Read

होली पर मीठे से हो जाएं बोर तो ट्राई करें टमाटर चाट, बनारसी स्टाइल में ऐसे बनाएं

