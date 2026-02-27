होली का त्योहार सिर्फ रंगों तक सीमित नहीं है। यह एकता का त्योहार है। इस दिन लोग अपने गिले शिकवों को भूलकर एक-दूसरे से मिलते हैं। सुबह रंग लगाते हैं और शाम को रिश्तेदारों, दोस्तों और अपनों से मिलने जाते हैं। इस दौरान कई पकवान परोसे जाते हैं, जिसमें गुझिया, चिप्स-पापड़, मठरी, कचौड़ी, मिठाइयों के साथ कई और पकवान होते हैं। साथ ही ठंडाई भी परोसी जाती है। जिस तरह गुझिया के बिना होली अधूरी है उसी तरह ठंडाई के बिना भी।

होली खेलकर आने के बाद सबसे पहले ज्यादातर लोग ठंडाई पीते हैं। इस दौरान अगर स्वादिष्ट ठंडाई मिल जाए तो बात ही अलग होती है। ठंडाई का स्वाद तभी आता है जब इसका पेस्ट गाढ़ा (कंसन्ट्रेट) होता है। कई बार समय न होने के चलते लोग ठंडाई नहीं बना पाते हैं। ऐसे में अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि, एक आसान विधि की मदद से आप कम समय में गाढ़ी ठंडाई घर पर बना सकते हैं। इस ठंडाई को आप होली खेलकर आने के बाद पी सकते हैं और साथ ही शाम को मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी बनाने की विधि क्या है।

ठंडाई बनाने की सामग्री (Thandai Recipe)

फुल क्रीम दूध

काजू

पिस्ता

केसर

बादाम

खसखस

चीनी

दालचीनी

गुलाब जल

हरी इलायची

सौंफ

काली मिर्च

पंखुड़ियां

खरबूजे के बीज

ठंडाई बनाने की विधि (How to make Thandai Recipe)

होली खेलने से पहले काजू बादाम, पिस्ता, खसखस और खरबूजे के बीज को पानी में 3-4 घंटे के लिए भिगो दें। इतनी देर में ये नरम हो जाते हैं और पीसने में आसानी होती है।

आपके होली खेल कर आने तक ये अच्छे से नरम हो जाएंगे। अब बादाम के ऊपर से छिलका उतार दें।

अब बादाम, काजू, पिस्ता, हरी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी को मिक्सर में डाल दें। इसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर बारीक और स्मूद पेस्ट तैयार कर लें।

यही पेस्ट ठंडाई को गाढ़ापन और स्वादिष्ट बनाने का काम करता है।

गैस पर एक बड़े बर्तन में दूध डालकर उबाल लें और फिर ठंडा होने दें।

दो चम्मच गुनगुन दूध में केसर के धागे भिगो दें।

आपके होली खेल कर आने तक ये अच्छे से नरम हो जाएंगे। अब बादाम के ऊपर से छिलका उतार दें। अब बादाम, काजू, पिस्ता, हरी इलायची, काली मिर्च और दालचीनी को मिक्सर में डाल दें। इसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर बारीक और स्मूद पेस्ट तैयार कर लें। यही पेस्ट ठंडाई को गाढ़ापन और स्वादिष्ट बनाने का काम करता है। गैस पर एक बड़े बर्तन में दूध डालकर उबाल लें और फिर ठंडा होने दें। दो चम्मच गुनगुन दूध में केसर के धागे भिगो दें। ठंडे दूध में तैयार किया गया पेस्ट अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें स्वादानुसार चीनी डालकर घुलने तक चलाते रहें।

अब इसमें केसर के धागे मिला दें। इससे ठंडाई का स्वाद और भी बढ़ जाता है।

ठंडाई तैयार होने के बाद इसे कुछ देर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। करीब एक घंटे बाद ये जब ठंडा हो जाए तो इसे सर्व कर सकते हैं।

वहीं, सर्व करते समय इसके ऊपर बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ता, केसर और गुलाब की पंखुड़ियों को डालकर सजा सकते हैं।

Also Read

इस होली मेहमानों को खिलाएं संदेश मिठाई, बेहद आसान है रेसिपी

