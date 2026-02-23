Instant Holi Papad Recipes: पूरे भारत में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर कई व्यंजन भी बनाए जाते हैं जिसमें से एक पापड़ भी है। घर पर आए मेहमानों को लोग गुजिया के साथ मिठाई, पापड़ और चिप्स भी सर्व करते हैं। कई घरों में पापड़ की तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। ऐसे में होली के मौके पर आप भी घर पर ही तीन तरह के पापड़ बना सकते हैं।

1- मूंग दाल पापड़ | Moong Dal Papad Recipe



होली के मौके पर मूंग दाल पापड़ बना सकते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ ही पचाने में भी आसान होता है। आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि:

250 ग्राम मूंग दाल या फिर जितनी आपको जरूर है।

4-5 काली मिर्च

एक छोटा चम्मच जीरा

थोड़ी सी हींग

थोड़ा सा पापड़ खार या बेकिंग सोडा

स्वादानुसार नमक

बनाने की विधि | How to Make Moong Dal Papad

सबसे पहले मूंग दाल को अच्छी तरह साफ करके पीस लें और बारीक आटा तैयार कर लें। आटे में काली मिर्च, जीरा, हींग, पापड़ खार या बेकिंग सोडा और नमक मिला लें।

गुनगुना पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें। आटा जितना टाइट होगा, पापड़ उतने कुरकुरे बनते हैं।

गूंथे हुए आटे पर थोड़ा सा तेल लगाकर भारी ओखली या इमामदस्ते में 10-15 मिनट तक अच्छे से कूट लें। इससे आटा लचीला हो जाता है।

आटे की लंबी लोइयां बनाकर उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब लोई पर थोड़ा सा तेल लगा कर बेलन की मदद से पतला बेल दें।

बेले हुए पापड़ों को सूती कपड़े पर फैला दें। 1-2 दिन की अच्छी धूप दिखाने के बाद जब ये अच्छे से सूख जाएं तो स्टोर करके रख लें।

2- आलू पापड़ बनाने की सामग्री | Aloo Papad Recipe

2 बड़े आकार के कच्चे आलू

एक छोटा चम्मच जीरा

2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

बारीक कटा हुआ हरा धनिया

बनाने की विधि | How to Make Aloo Papad

दोनों कच्चे आलू को अच्छे से छीलकर इन्हें छोटा-छोटा काट लें। फिर पानी में 2-3 बार धो लें। अब कुकर में आलू के टुकड़ों को 2 कप पानी और एक छोटा चम्मच सेंधा नमक के साथ मीडियम फ्लेम पर 2 सिटी तक पका लें।

आलू जब ठंडे हो जाएं तो इसे मिक्सर में अच्छे से पीसकर बैटर तैयार कर लें। इस बैटर में जीरा, हरी मिर्च, धनिया और स्वादानुसार नमक मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें।

एक प्लास्टिक की शीट पर बैटर को चम्मच की मदद से छोटे-छोटे हिस्से में फैला दें। जब ये अच्छे से सूख जाएं तो इन्हें स्टोर कर के रख लें। होली के मौके पर आप इसे तेल में फ्राई करने के बजाय सीधी आंच पर पका सकते हैं

3- साबूदाना पापड़ | Sabudana Papad Recipe

होली के मौके पर साबूदाना पापड़ भी बना सकते हैं। फाइबर, ओमेगा 3, विटामिन और खनिज से भरपूर साबूदाना सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि और सामग्री।

साबूदाना पापड़ बनाने की सामग्री | Sabudana Papad Recipe in Hindi

साबूदाना

काली मिर्च पाउडर

घी

पानी

साबूदाना पापड़ बनाने की विधि | How to Make Sabudana Papad in Hindi

साबूदाने को 3-4 घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद भिगोए हुए साबूदाना को मिक्सर में पीस लें। फिर एक पैन में पानी डालकर गर्म कर लें। उसमें सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर मिला लें। पिसे हुए साबूदाने को इस पानी में डालकर गाढ़ा होने तक पका लें।

एक थाली में घी लगाकर मिश्रण को फैला दें और इसे धूप में सूखने दें। सूखने के बाद पापड़ को स्टोर करके रख लें। होली के मौके पर इसे आप अन्य पापड़ के साथ तेल या घी में फ्राई करके मेहमानों को सर्व कर सकते हैं।

