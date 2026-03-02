Colourful Kanji Vada Recipe: होली खुशियां का त्योहार है। इस दिन लोग एक-दूसरे के घर जाकर रंग लगाकर गले मिलते हैं और होली की शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में मेहमान हो या फिर दोस्त उनके लिए कुछ स्पेशल खाने-पीने का इंतजाम करना तो बनता है। ऐसे में आप इस बार होली पर कलरफुल बेक्ड कांजी वड़ा बना सकते हैं। होली पर अक्सर घऱों में कांजी-वड़ा बनता है। इस बार आप कुछ अलग अंदाज में इसे बनाएं। जो न केवल देखने में लुभावनी लगेगी, बल्कि स्वाद भी लाजबाव होगा। होली पर आप कलरफुल बेक्ड कांजी वड़ा बना सकते हैं, आइए जानें रेसिपी।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

30 वड़े

250 ग्राम धुली उड़द दाल

50 ग्राम राई

10 ग्राम हींग

1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर

1 चुकंदर

50 ग्राम कच्ची हल्दी

1 गड्डी पुदीने की पत्ती

कांजी के पानी के लिए 2 लीटर पानी उबाल कर ठंडा किया हुआ

स्वादानुसार नमक

सर्विंग के लिए

काला नमक

भुना जीरा पाउडर

लाल कुटी मिर्च

बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको 250 ग्राम धुली उड़द दाल लेनी है। इसे पानी से साफ तरीके से धोकर करीब 5 घंटे पानी में भिगो दें। फिर पानी निकाल कर गाढ़ा पीस लें। इसके बाद इसे किसी बर्तन में निकालकर उसे खूब फेंटे । ऐसा करने से यह फ्लफी हो जाती है। फिर एक कटोरी में पानी लें।

उसमें दाल का छोटा सा हिस्सा तोड़कर डालें। जब यह ऊपर तैरने लगे तो समझिए ये बनाने के लिए तैयार है। फिर इसमें आपको एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाना है। दोबारा इसे थोड़ा फेंटे। फिर एक गिलास लें। उसके ऊपर एक पानी से भिगा हुआ कपड़ा टाइट करके ऊपरी हिस्से पर पकड़ें। गोल-गोल वड़े बनाएं।

साइज अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। इसके बीच में छेद करना न भूलें। एक बेकिंग ट्रे पर पार्चमेंट पेपर बिछा कर उस पर यह वड़े सेट करें। इस पर थोड़ा ऑयल ब्रश करें। फिर 160 डिग्री पर पहले से गरम किए हुए ओवन में रखें। कुछ देर बाद इसे पलट दें। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। उसके लिए वड़े बनाते जाएं और गर्म तेल में सेंकते जाएं। अब ग्राइंडर जार में राई और हींग डालकर महीन पीस लें। इस पाउडर को करीब दो लीटर उबले पानी में मिला दें। स्वादानुसार नमक मिलाएं। कांच के तीन जार लें उसमें तीन भाग में यह पानी डालें।

अब चुकंदर को छीलकर लंबाई में काट लें इसे एक जार में कुछ बेक्ड वड़े के साथ डालें। दूसरी बोतल में इसी प्रकार कच्ची हल्दी को भी छीलकर लंबाई में काटकर डाल दें। तीसरे जार में पुदीने के पत्तों को पीस कर महीन पेस्ट बनाकर डाल दें। सभी में कुछ बेक्ड वड़े भी डालें। इसे ढक्कन से ढंक कर 2 दिन धूप में रखें दें। ताकि कांजी वड़े फर्मेंट होकर खूब खट्टे हो जाएं। इसे पानी सहित फ्रिज में ठंडा कर लें। कलरफुल बेक्ड कांजी वड़े तैयार हैं।