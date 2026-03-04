Holi colors remove tips: होली पर रंग हर तरफ बिखरे नजर आ रहे हैं। लोग एक-दूसरे को रंग लगाकर होली की खुशियां मना रहे हैं। कोई अबीर-गुलाल से होली खोलता है तो कोई दोस्तों के लिए पक्के रंग लेकर आता है। ऐसे में रंग लगाना तो हर किसी को पसंद आता है लेकिन रंगों को चेहरे या शरीर से हटाना कई बार मुश्किल भरा हो जाता है।

चेहरे के अलावा, कान, गर्दन से हटाने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। इसके लिए आप यहां बताए तरीके अपनाएं। साथ ही घर पर उबटन बनाकर रंगों को हटा सकते हैं। किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम होने पर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

बेसन और दही

होली का रंग छुड़ाने के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें। बेसन और दही का पेस्ट पक्के रंगों से छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए एक कटोरी में 4 से 5 चम्मच बेसन लेकर इसमें 2-3 चम्मच दही मिलाकर अच्छी तरह चला लें। अब, तैयार पेस्ट को हाथों की मदद से सर्कुलर मोशन में स्किन पर लगाते हुए मालिश करें और इसे करीब 3 मिनट लगा रहा रहने दें। जब पेस्ट हल्का सूख जाए, तब एक कॉटन पर गुलाब जल लगाएं और इससे चेहरे और अन्य हिस्सों पर लगे बेसन-दही के पेस्ट को साफ करें।

नारियल तेल

नारियल तेल के जरिए भी आप होली का रंग हटा सकते हैं। इसके लिए एक बड़े कॉटन बॉल को नारियल तेल में अच्छी तरह डूबो लें। अब, कॉटन बॉल को सर्कुलर मोशन में चेहरे पर घूमाते हुए रंग उतारने की कोशिश करें। ऐसा आपको तीन से चार बार करना है और चेहरे के हर उस हिस्से पर करना है जहां कलर लगा हुआ है।

इस तरह बनाएं उबटन

बेसन और दही उबटन: 2 चम्मच बेसन में 1 चम्मच दही मिलाएं। इसे चेहरे और हाथों पर लगाकर हल्के हाथ से मलें। यह रंग हटाने के साथ त्वचा को मुलायम भी बनाता है।

बेसन, हल्दी और दूध: बेसन में एक चुटकी हल्दी और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें। सूखने पर हल्के हाथ से रगड़कर धो लें।

मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल: मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर लगाएं। यह त्वचा को ठंडक देता है और रंग साफ करने में मदद करता है।

