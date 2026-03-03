Holi Special Snacks Recipes: होली पर लोग एक-दूसरे के घर जाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। मेहमानों, रिश्तेदारों और दोस्तों का दिनभर आना-जाना लगा रहता है। ऐसे में मेहमान घर आएं और उनकी आवभगत न हो ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसे में अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि होली पर स्नैक्स में क्या-क्या सर्व करें तो यहां इसकी जानकारी साझा की गई है। इसे देखकर आप आज ही तैयारी कर लें ताकि 4 मार्च को होली पर आपको हड़बड़ी न रहे।

गुजिया

होली पर हर घर में गुजिया जरूर बनती है। यह ऐसी मिठाई है जिसे सिर्फ होली पर ही बनाया जाता है। इसके स्वाद के शौकीनों को होली आने का इंतजार रहता है। ऐसे में आप स्नैक्स की प्लेट में सबसे पहले गुजिया जरूर रखें।

ठंडाई

होली हो और ठंडाई की बात न हो ये संभव नहीं है। यह होली का लोकप्रिय पेय है। सौंफ की खुशबू से भरपूर यह पेय शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इसकी सुगंध और स्वाद से आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। आप इसे पहले से बनाकर रख सकते हैं।

गोल गप्पे

होली खेलने आने वाले लोगों के लिए आप घर पर गोल गप्पे बनाकर सर्व कर सकती हैं। ये ऐसी चीज है जिसे जितना भी बना लिया जाए ये बचेंगे नहीं। हर किसी को इसका स्वाद पसंद होता है। इसे बनाना बहुत आसान है।

पापड़ी चाट

स्नैक्स में आप कुरकुरी पापड़ी चाट बना सकते हैं। इसके साथ ही दही भल्ला भी सर्व कर सकती हैं। दही भल्ला हो या पापड़ी चाट आप एक दिन पहले ही इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। होली वाले दिन इन्हें आराम से सर्व कर सकते हैं।

दाल कचौरी

होली पर आप दाल कचौरी भी मेहमानों को खिला सकते हैं। इसमें आप राज, प्याज, नागोरी, मावा, लिलवा, हींग, बनारसी कचौरी कुछ भी बना सकते हैं। इसे आमतौर पर सुबह के नाश्ते के रूप में खाया जाता है।

बेक्ड नमक पारा

होली पर आप स्नैक्स में मेहमानों को नमक पारा भी सर्व करें। चाय इनके साथ सबसे अच्छी लगती है। ये आमतौर पर मैदा और सूजी से बनाए जाते हैं। होली की सुबह के लिए यह बेहतरीन नाश्ता साबित हो सकता है।

लस्सी

दिनभर होली खेलते-खेलते जब थक जाएं तो आप घर आए मेहमानों को लस्सी बनाकर सर्व कर सकते हैं। यह पंजाबी पेय उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक है। होली के उत्सव में इसे पीकर आपको एनर्जी महसूस होगी।