होली का त्योहार आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और लोग अभी से ही तैयारियों में लग गए हैं। होली को लेकर मार्केट में चारों तरफ रौनक दिखाई देने लगी है। वहीं, रंगों और खुशियों के इस त्योहार पर लोग होली मिलन समारोह भी आयोजित करते हैं।

ऐसे में अगर आप भी होली के मौके पर होली मिलन समारोह आयोजन करने वाले हैं, तो इसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। दरअसल, सही प्लानिंग से आपका कार्यक्रम तो सफल होगा ही, साथ ही मेहमानों के स्वागत में भी कोई कमी नहीं रहेगी।

मेहमानों की लिस्ट तैयार करें

होली मिलन की तैयारी के लिए सबसे जरूरी काम मेहमानों की लिस्ट तैयार करना होता है। इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि समारोह में कितने लोग शामिल होंगे, जिससे आप उनके लिए खाने-पीने और बैठने की व्यवस्था कर पाएंगे।

समारोह की जगह तय करें

अधिकतर लोग होली मिलन समारोह घर पर ही करते हैं। ऐसे में अगर आप भी इसकी तैयारी घर पर ही कर रहे हैं, तो पहले से ही मेहमानों के बैठने की व्यवस्था कर लें। आप समारोह वाली जगह को सजा भी सकते हैं। होली मिलन समारोह का आयोजन करने के लिए खुला आंगन या छत बेहतर होती है।

रंग-गुलाल का रखें खास ध्यान

होली का उत्सव रंग-गुलाल के बिना अधूरा होता है। ऐसे में मिलन समारोह से पहले रंग और गुलाल खरीदकर जरूर रख लें। हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि इनमें केमिकल न मिला हो। मेहमानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इन्हें थोड़ी ज्यादा मात्रा में ही लें, जिससे उत्सव के दौरान किसी तरह की कमी न रह जाए।

संगीत की व्यवस्था करें

होली के दिन लोग रंग-गुलाल के साथ संगीत भी गाते और सुनते हैं। खास तौर पर इस दिन पारंपरिक होली गीत गाए जाते हैं। ऐसे में आप होली मिलन समारोह के लिए संगीत की व्यवस्था जरूर कर लें। आप इसके लिए ढोलक या फिर होली के पारंपरिक गीतों की यूट्यूब प्लेलिस्ट पहले ही चुनकर रख लें। इससे होली उत्सव का माहौल कई गुना बढ़ जाएगा।

खान-पान का रखें खास ध्यान

होली का त्योहार गुजिया, नमकीन, ठंडाई और पकौड़ों के बिना अधूरा माना जाता है। ऐसे में मेहमानों के लिए मेन्यू पहले ही तैयार कर लें। कई बार मेहमानों की संख्या अधिक हो जाती है, ऐसे में कुछ चीजों को बाहर से मंगवाने के ऑप्शन पर भी पहले ही विचार कर लें।