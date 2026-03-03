Holi skin care tips before playing colors: रंगों का त्योहार होली 4 मार्च को मनाया जाएगा। इसके लिए लोगों में भारी उत्साह है। पिचाकरी-रंगों से बाजार सजे हुए हैं। घरों में महिलाएं पकवान बनाने में जुटी हैं। ऐसे में हर कोई होली की खुमारी में डुबा नजर आ रहा है। होली पर लोग एक-दूसरे पर जमकर रंग-गुलाल डालते हैं। मार्केट में मिलने वाले कई रंगों में केमिकल या नुकसानदायक चीजें होती हैं। ऐसे में बालों, चेहरे, स्किन और नेल्स को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए।

होली खेलने से पहले चेहरे पर क्या लगाएं?

नारियल या बादाम का तेल

होली के रंगों से चेहरे को बचाने के लिए नारियल या बादाम तेल की हल्की परत लगाएं। ऐसा करने से रंग या गुलाल सीधे स्किन में नहीं घुसेगा। साथ ही बाद में निकालने में भी आसानी होगी।

मॉइस्चराइज़र + सनस्क्रीन

होली पर चेहरे को सुरक्षित रखने के लिए पहले अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं। इसके बाद याद से SPF 30 या उससे ज्यादा वाला सनस्क्रीन। इससे त्वचा का बचाव होगा। साथ ही टैनिंग कम होगी।

लिप बाम

होली खेलते समय होंठों को रंगों से बचाने के लिए मोटी परत में लिप बाम जरूर लगाएं।

केमिकल वाले रंगों से बचाव के लिए बालों पर क्या लगाएं?

नारियल तेल

होली खेलने से पहले बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक में अच्छी तरह से तेल लगाएं। इससे रंग बालों में चिपकेगा नहीं। अगर तेल नहीं लगाना चाहते तो लीव-इन कंडीशनर भी लगा सकते हैं।

जूड़ा या चोटी बनाएं

बालों को होली पर सुरक्षित रखने के लिए उन्हें बांध लें। खुले बालों में ज्यादा रंग फंसता है। इसलिए बालों में जूड़ा या चोटी बनाएं।

होली खेलने से पहले शरीर पर क्या लगाएं?

बॉडी ऑयल या बॉडी लोशन

होली के रंग से स्किन को बचाने के लिए अच्छी तरह से हाथ, गर्दन, पैर और कान के पीछे तक बॉडी ऑयल या बॉडी लोशन लगाएं। रंगों से बचने के लिए फुल स्लीव कपड़े पहनें।

रंगों से बचाने के लिए नाखूनों पर क्या लगाएं?

गहरे रंग की नेल पॉलिश लगाने से रंग नाखूनों पर दाग नहीं छोड़ता। इसके अलावा क्यूटिकल ऑयल या वैसलीन लगाएं।

होली पर बरतें ये एक्स्ट्रा सेफ्टी टिप्स

अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो होली पर इन्हें पहनने से बचें। इसकी जगह चश्मा पहनें। चेहरे पर ज्यादा स्क्रब या साबुन से रगड़ें नहीं।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।