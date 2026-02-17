बेसन की नमकीन का स्वाद बचपन में ज्यादार लोगों ने जरूर चखा होगा। हलवाई या पास की परचून की दुकान पर मिलने वाली यह नमकीन होली पर घरों में बनाई जाती है। पहले हर घर में महिलाएं इसे सांचे, मशीन या हाथों से इसे तैयार करती हैं। आजकल पैकेट वाले फूड आइटम का चलन काफी बढ़ गया है। ऐसे में लोग बाजार से ही इन्हें खरीद लाते हैं। चाय के साथ इनका स्वाद लाजबाव लगता है। इस बार आप घर पर ही बेसन के नमकीन सेव बनाने का सोच रहे हैं तो यहां हम उसकी विस्तृत रेसिपी लेकर आए हैं, जो आपके काम आएगी।

बेसन सेव बनाने के लिए तैयार करें आटा

एक बड़े बर्तन में बेसन लें। इसमें आपको हल्दी पाउडर मिलाना है। साथ ही एक चुटकी हींग भी डालें। इसके बाद अब आटे में नमक मिलाएं। फिर थोड़ा सा तेल डालें। अब आपको सभी सामग्री और आटे को एक साथ मिलाना है। इस दौरान थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते हुए आटा गूंथ लें। सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिला लें। इस बात का ध्यान रखें कि आटे की बनावट रोटी के आटे की तुलना में थोड़ी नरम होनी चाहिए। मिश्रण को मिलाएं और घोल तैयार करें।

बेसन के सेव बनाने की विधि | Besan sev recipe

बेसन के सेव के आटे की बनावट जांच लें। यह थोड़ा चिपचिपा होना चाहिए। अब सेवई बनाने वाली मशीन (चकली बनाने वाली मशीन) लें। अपनी पसंद के मुताबिक आप सेव मोटे या पतले बना सकते हैं। कुरकुर सेव बनाने के लिए मशीन में सबसे छोटे छेदों वाली छलनी लें। फिर अब सेव के आटे को सेव बनाने वाली मशीन में डालें। इसके बाद सावधानी पूर्वक ढक्कन बंद कर दें।

बेसन सेव को करें डीप फ्राई

अब आपको एक कड़ाही में तेल गर्म करना है। इसके बाद सेवई मशीन को घुमाते हुए सेव बनाना शुरू करें। सेव के धागों को डालते हुए गोलाकार रखें। सेव को तेल में कुछ सेकंड के लिए अच्छी तरह से तलने दें। चिमटे की मदद से सेव की जाली को सावधानी से उठाएं और दूसरी तरफ पलट दें। दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से तल लें।

रंग पर रखें नजर

सेव को गर्म तेल में तब तक तलें जब तक कि वह थोड़ा गहरा रंग का न हो जाए। सेव तल जाने के बाद, इसे गरम तेल से निकाल लें और कागज के नैपकिन पर अतिरिक्त तेल को निकलने दें। आपका सेव तैयार है।