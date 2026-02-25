Holi skin and hair care: होली 4 मार्च की है। ऐसे में घरों में इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। रंगों का त्योहार होली बहुत सारे लोगों का फेवरेट फेस्टिवल होता है। हर तरफ उड़ता अबीर-गुलाल दिलों को खुश कर देता है। होली खेलने में जितना मजा आता है उतना ही बाद में रंगों को छुड़ाने में समस्या होती है।

स्किन और बालों को होली के रंगों से नुकसान न पहुंचे इसके लिए आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। रंगों में केमिकल्स स्किन को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे त्वचा पर मुंहासे, सिर में जलन और रूखेपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप बिना डरे होली खेलना चाहते हैं तो उसके लिए बस आपको कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए।

होली खेलने से पहले करें ये जरूरी काम | Pre holi skin and hair care

बालों में लगाएं तेल

रंगों से बालों को नुकसान न पहुंचे इसके लिए आपको होली वाले दिन सुबह उठते ही बालों समेत सिर में अच्छी तरह से तेल की एक मोटी लगा लेनी चाहिए। इससे बालों की जड़ों और सिर की त्वचा में गहराई तक रंग को नुकसान पहुंचाए जाने से रोकने में मदद मिलेगी। इसके लिए आप नारियल तेल, बादाम तेल या कोई भी आर्गन तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही बालों को उलझने से बचाने के लिए चोटी या जूड़ा बना लें।

मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन

जब आपकी स्किन हाइड्रेटेड होगी तो यह कम रंग सोखेगी। साथ ही रूखेपन से बचाएगी। इतना ही नहीं केमिकल वाले रंगों से बचाव करने में मदद मिलेगी। इसके लिए आप होली खेलने से पहले स्किन पर सेरामाइड युक्त मॉइस्चराइजर लगाएं। इसके साथ ही उसके ऊपर SPF 30+ सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन सिर्फ चेहरे पर न लगाएं। इसे कानों के पीछे, गर्दन और घुटनों पर भी लगाएं।

एलोवेरा जेल

स्किन को नुकसान से बचाने के लिए आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाने के बाद ऊपर से एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं। तेज धूप और रंग के संपर्क में आने के दौरान यह बचाव की करने में मदद करेगा। साथ ही त्वचा को आराम मिलेगा।

नेल्स को ऐसे करें सेफ

होली खेलते समय नेल्स पर बहुत ज्यादा कलर चढ़ जाता है। ऐसे में आप इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्लियर नेल पॉलिश या प्रोटेक्टिव बेस कोट की एक लेयर लगा सकते हैं।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।