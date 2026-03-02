होली को लेकर देशभर में उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार पिचकारी,रंगों से सजकर तैयार हैं। वहीं घरों में भी पकवान बनाए जा रहे हैं। होलिका दहन के बाद 4 मार्च को रंग खेला जाएगा। ऐसे में होलिका पूजन से पहले आप घर, आंगन, मंदिर परिसर में रंगोली बना सकते हैं। यहां हम आपके लिए कुछ डिजाइन्स के साथ-साथ कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए हैं। जिनकी मदद से आप 10 से 15 मिनट में होली के लिए सुंदर रंगोली बना पाएंगे।

सबसे पहले करें डिजाइन फाइनल

होली पर कम समय में रंगोली बनाने के लिए सबसे पहले आपको सबसे पहले डिजाइन फाइनल करनी चाहिए। इसके लिए आप गोल, फ्लावर या स्वस्तिक जैसा छोटा डिजाइन पसंद करत सकती हैं। ऐसा करने से सोचने में समय बर्बाद नहीं होगा।

चॉक या आटे से आउटलाइन बनाएं

जो भी डिजाइन आपको पसंद आ जाए उसे सीधे रंगों से बनाने की बजाय आपको चॉक या आटे से आउटलाइन बनानी चाहिए। सीधे रंग डालने की बजाय पहले हल्की आउटलाइन बना लें। इससे रंग फैलेंगे नहीं और डिजाइन साफ बनेगा। साथ ही आपका समय भी कम खर्च होगा।

प्लेट या कटोरी का इस्तेमाल

गोल डिजाइन बनाने के लिए स्टील की प्लेट या कटोरी रखकर घेरा बना लें। ऐसा करने से आपको 2–3 सर्कल एक के अंदर एक बनाने में भी सहूलियत मिलेगी। थाली-प्लेट या कटोरी से रंगोली बनाने से सुंदर पैटर्न तैयार हो जाता है।

छलनी से रंग भरें

जल्दी और सुंदर रंगोली बनाने के लिए आप रंग को भरने के लिए छोटी छलनी का इस्तेमाल करें। इससे रंग बराबर फैलेगा और प्रोफेशनल लुक आएगा। इसके अलावा आप मार्केट में मिलने वाले छोटे स्टेंसिल से 5–7 मिनट में परफेक्ट पैटर्न बना सकते हैं।

फूलों की पंखुड़ियां मिलाएं

अगर समय कम है और ज्यादा रंग नहीं भर पा रहे हैं तो गेंदा या गुलाब की पंखुड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी रंगोली रंग से, आधी फूलों से बनाएं। ऐसा करने से आप 10 से 15 मिनट में शानदार डिजाइन तैयार कर सकते हैं। पीला, गुलाबी, हरा और सफेद – ये कॉम्बिनेशन सबसे जल्दी और सुंदर लगता है।