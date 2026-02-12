भारतीय थाली में पापड़ की एक अलग ही जगह है। कोई इसे चाय के साथ खाना पसंद करता है तो दाल-चावल के साथ खाना। इसे तलकर या भूनकर खाया जाता है। यह एक ऐसा साइड डिश है जो खाने में हमेशा एक अलग ही स्वाद जोड़ता है। खाना चाहे जो भी हो, पापड़ अपने भरपूर स्वाद और जायके से हमेशा अलग जगह बनाता है। पहले के समय में हर घर में महिलाएं स्वादिष्ट पापड़ बनाने की कला में माहिर हुआ करती थी। समय के साथ, जैसे-जैसे तैयार खाद्य पदार्थों को खरीदने लगे, तब इसे घर पर बनाना कम होता गया। होली पर बहुत सारी जगहों पर महिलाएं आलू से लेकर कई तरह के पापड़ बनाती हैं। इस बार आप भी होली पर एक-दो नहीं बल्कि 7 तरह के पापड़ों में से कोई भी घर पर बना सकती हैं।

आलू का पापड़

आलू पापड़ बहुत आसानी से आप घर पर बना सकती हैं। पहले बुजुर्ग महिलाएं अपने पोते-पोतियों की मदद से कई किलो आलू से बनाती थीं। इस पापड़ की एक बड़ी खासियत यह है कि यह पूरे साल खराब नहीं होता। इसके लिए सिर्फ आपको आलू को छिलकर उसके पतले चिप्स काटने हैं। उन्हें नमक डालकर पानी में उबालना है और फिर धूप में सुखाना है।

दाल पापड़

उड़द या मूंग दाल से आप दाल के पापड़ बना सकती हैं। यह चिप्स और अन्य प्रोसेस्ड स्नैक्स जैसे कि बाजार में महंगे दामों पर बिकने वाले स्नैक्स का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए दाल को उबालकर उसमें मिर्च-मसाले डालकर उससे पापड़ बनाए जाते हैं।

चावल पापड़

पापड़ को उबालकर उससे पापड़ बना सकती हैं। यह दाल से बने पापड़ों की तुलना में अधिक कुरकुरा होता है। इसमें चुटकी भर हींग और नींबू का रस मिलाकर इसका स्वाद लाजवाब बनाया जा सकता है।

साबूदाना पापड़

साबूदाना से बने पापड़ को आप व्रत में भी खा सकते हैं। यह न सिर्फ स्वादिष्ट होते है बल्कि शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं। स्टार्च से बना होने के कारण इसमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। ग्लूटेन-मुक्त होने के कारण यह गेहूं के आटे और अनाज का एक उत्कृष्ट विकल्प है। इसे बनाने के लिए साबूदाने को उबालकर उसमें नमक, मिर्च और जीरा डाला जाता है।