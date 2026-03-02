Holi par kya nahi kare: ‘बुरा ना मानो होली है…’ अक्सर ये लाइनें कहते-कहते कुछ लोग ऐसी चीजें कर जाते हैं, जिससे सामने वाले को नुकसान पहुंच सकता है। होली का रंग किसी के लिए फीका न हो इसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आप भी होली को हैप्पी मनाना चाहते हैं कुछ बातों का ध्यान रखें। होली पर मस्ती और हुड़दंग होना तो तय है। अनजाने या फिर मौज-मौज में कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। इससे दूसरे लोगों को दिक्कत हो सकती है।

जबरन किसी को रंग न लगाएं

होली 4 मार्च को खेली जाएगी। इस दिन किसी को भी जबरन रंग न लगाएं। यह रंगों का त्योहार है, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती करने का अधिकार नहीं देता है।

पानी बर्बाद न करें

होली पर रंग-गुलाल खूब लगाया जाता है। कई लोग पानी से भी होली खेलते हैं। ऐसे में कोशिश करें कि पानी बर्बाद न हो। रंग छुड़ाने से लेकर सफाई के लिए भी होली पर बहुत पानी चाहिए होता है। बच्चों को भी पानी फैलाने से रोकें।

केमिकल या ग्रीज-कांच वाले रंग बिल्कुल भी लगाएं

होली पर किसी को भी केमिकल या ग्रीज-कांच वाले रंग बिल्कुल भी लगाएं। ऐसा करने से आपके किसी अपने को काफी दिक्कत हो सकती है।

जानवरों को परेशान न करें

रंग या पानी डालकर जानवरों को परेशान न करें। ये रंग उनके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।

शराब पीकर हुड़दंग न करें

होली रंगों का त्योहार है। इसे रंगों के साथ मनाएं। शराब पीकर हुड़दंग न करें। नशे में किया गया मजाक कई बार बड़ा झगड़ा बन जाता है।

छेड़छाड़ या गलत व्यवहार बिल्कुल न करें

होली के नाम पर किसी के साथ आप छेड़छाड़ या गलत व्यवहार बिल्कुल न करें। सड़कों पर स्टंट या बाइक रेस न करें। त्योहार की खुशी में ट्रैफिक नियम न तोड़ें।

तेज म्यूजिक न बजाएं

तेज म्यूजिक दूसरों को परेशान कर सकता है। इसलिए होली पर ऐसा करने से बचना चाहिए।

सोशल मीडिया पर बिना अनुमति फोटो/वीडियो न डालें

होली को एक-दूसरे के साथ मिलकर मनाएं। हर किसी की प्राइवेसी का सम्मान करें। इसलिए सोशल मीडिया पर बिना अनुमति फोटो/वीडियो न डालें।

किसी को गुब्बारे न मारें

बच्चे होली पर गुब्बारों में पानी या रंग भरकर खेलते हैं। आपको किसी के ऊपर होली पर इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। उनके आंखों में इससे दिक्कत हो सकती है।