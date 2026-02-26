Fashion Tips & Tricks: सिनेमाघरों में ” ये जवानी है दीवानी ” फिल्म को आए 13 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इसका गाना “बलम पिचकारी” होली पर ट्रेंड करता है। इसमें रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के जोशीले और दमदार अभिनय ने सबका दिल जीत लिया था। उनके डांस मूव्स बेहद आकर्षक थे। होली की पार्टियों और समारोहों में आज भी यह लोकप्रिय गीत है। डांस के साथ-साथ दीपिका के लुक भी शानदार था। होली पर दीपिका के ‘बलम पिचकारी’ वाले लुक को आप इस बार होली पर रिक्रिएट कर सकते हैं।

इस तरह करें लुक को रिक्रिएट

आउटफिट: आप ऑरेंज या ब्राइट कलर की फिटेड शर्ट या कुर्ती पहन सकती हैं। साथ में डेनिम शॉर्ट्स या शॉर्ट स्कर्ट पहनें।

मेकअप: होली पार्टी के लिए मेकअप की बात करें तो बेस हल्का रखें। गालों पर नैचुरल ब्लश लगाएं।

हेयरस्टाइल: बाल खुले और हल्के वेवी रखें। लुक सिंपल रखें।

एक्सेसरीज: होली पार्टी के लिए आप हाथ में पतली बैंगल्स या कड़ा पहन सकती हैं।

पुरानी जींस से इस तरह बनाएं परफेक्ट शॉर्ट्स

होली पार्टी के लिए नए शॉर्ट्स खरीदने के बजाय आप अपनी पुरानी जींस से अपने लिए परफेक्ट शॉर्ट्स बना सकती हैं । पुरानी जींस को रीयूज करने का यह बेहतरीन तरीका है।

इतनी रखें लंबाई

शॉर्ट्स अलग-अलग लंबाई में रहते हैं। इनकी लंबाई हमेशा घुटने से थोड़ा ऊपर होती है ।

छोटा ( 2 से 3 इंच की भीतरी लंबाई)

मध्यम श्रेणी ( 3 से 5 इंच की आंतरिक लंबाई)

जींस को शॉर्ट्स में कैसे काटें

ऐसी जींस से शॉर्ट्स बनाएं जो आपकी कमर और कूल्हों पर ठीक से फिट हो रही हो। शॉर्ट्स के मामले में यह बहुत मायने रखता है।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

एक पुरानी जींस

चॉक

एक रूलर

कपड़े की कैंची

लंबाई तय करें

आप अपने शॉर्ट्स की लंबाई कितनी रखना चाहते हैं, यह तय करें। शॉर्ट्स को नीचे से मोड़ने के लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त कपड़ा छोड़ना होगा।

चाक से निशान लगाएं

चाक और रूलर का उपयोग करके, जींस पर उस जगह एक रेखा खींचें जहां आप कट चाहते हैं। छोटे स्टाइल के लिए यह एक तिरछी रेखा में किया जाना चाहिए ताकि बाहरी सिलाई भीतरी सिलाई से थोड़ी ऊपर हो।

जींस को समतल सतह पर काटें

अपनी जींस को समतल सतह पर रखें । इससे आपको आगे और पीछे से एक समान कट मिलेगा और पैरों में समरूपता बनी रहेगी । दोनों परतों को एक साथ सीधा काटना सबसे आसान होता है।

फटी हुई डेनिम शॉर्ट्स कैसे बनाएं

इसके लिए आपको बस चॉक, चिमटी, कैंची या सैंडपेपर की जरूरत होगी। अपने DIY शॉर्ट्स को फटने का लुक देने से पहले, अपने पुराने डेनिम जींस के टुकड़ों पर अभ्यास कर लें ।

फटे हुए शॉर्ट्स बनाने के लिए जींस काटने के बाद उसे हाथ से मोड़कर कुछ धागे निकाल लें। जहां आप कट लगाना चाहते हैं, वहां चाक से निशान लगा लें। डेनिम को काटें और चिमटी की मदद से नीले रंग के ऊर्ध्वाधर धागे निकाल लें।

सैंडपेपर का प्रयोग करें

जींस को सैंडपेपर से रगड़ें । इसके लिए किसी सटीक जगह को चिह्नित करने की जरूरत नहीं है । जैसे ही धागे निकलने लगें , रगड़ना बंद कर दें ।