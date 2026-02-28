Holi 2026 Shopping List: होली रंगों का त्योहार है। इसे पूरे भारत में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। होली की रौनक अभी से ही बाजारों से लेकर घरों तक नजर आने लगी है। बाजार रंग और पिचकारी से गुलजार होने लगे हैं, वहीं घरों में मिठाइयां और पकवान बनने शुरू हो गए हैं।

रंगों का यह खास पर्व अब से कुछ ही दिनों में आने वाला है। ऐसे में अगर आप भी इस साल होली को यादगार बनाना चाहते हैं, तो पहले से तैयारी करना जरूरी है। यहां हम होली की शॉपिंग के लिए एक खास लिस्ट लेकर आए हैं, जिसकी मदद से आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं।

ऑर्गेनिक रंग

होली का त्योहार रंगों के बिना अधूरा होता है। ऐसे में अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रंगों को ही रखें। हालांकि, होली पर मार्केट में केमिकल वाले रंग बहुत मिलते हैं, जो त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में इस बार आप हर्बल या फूलों से बने नेचुरल रंग ही खरीदें। ये रंग त्वचा के लिए सुरक्षित होते हैं।

गुलाल

होली के दिन रंगों के बाद कई जगहों पर गुलाल खेलने की परंपरा है। वहीं, कुछ जगहों पर इसे शुभकामनाओं और आशीर्वाद के रूप में एक-दूसरे के माथे पर भी लगाया जाता है। ऐसे में आप रंगों के साथ-साथ हर्बल गुलाल भी जरूर खरीदें। हर्बल गुलाल फूलों या अन्य प्राकृतिक चीजों से तैयार किए जाते हैं।

पानी के गुब्बारे

होली पर बच्चों के लिए आप पानी के गुब्बारे भी ले सकते हैं। इससे होली का मजा और भी बढ़ जाता है। हालांकि, इको-फ्रेंडली गुब्बारे खरीदना बेहतर होता है। इनका उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी को चोट न पहुंचे।

पिचकारी या वॉटर गन

घर में अगर आपके बच्चे हैं, तो उनके लिए आप पिचकारी या वॉटर गन ले सकते हैं। दरअसल, बच्चों के लिए होली बिना पिचकारी के अधूरी होती है। वैसे तो मार्केट में कई तरह की पिचकारी मिल जाती हैं। हालांकि, इन्हें बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए ही खरीदें।

होली की मिठास गुजिया के बिना अधूरी है। ऐसे में आप बाजार से ताजी मिठाइयां खरीद सकते हैं। आप इन्हें घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। होली पर घर में मेहमानों का जमावड़ा भी लगता है। ऐसे में उनके लिए आप नमकीन या चॉकलेट भी खरीद सकते हैं।

मॉइश्चराइजर और सनस्क्रीन

होली के दिन रंग और गुलाल खेलने से पहले बालों और त्वचा को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में आप नारियल तेल, मॉइश्चराइाइजर, सनस्क्रीन या क्लींजर भी खरीद सकते हैं। आप मास्क या मुखौटा भी खरीद सकते हैं।

सफेद या पुराने कपड़े

होली में सफेद कपड़े पहनने का अलग ही आनंद होता है। दरअसल, सफेद कपड़ों पर रंग अधिक खिलते हैं। आप इस दिन सस्ते सफेद कपड़े भी खरीद सकते हैं।

ठंडाई

होली पर लोग सुबह से लेकर शाम तक रंग और गुलाल खेलते हैं। ऐसे में कई बार बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है। ऐसे में आप इस खास दिन के लिए पारंपरिक ठंडाई, शरबत और फलों का जूस खरीद सकते हैं। आप बाजार से इसकी सामग्री लेकर इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं।

सफाई और धुलाई का सामान

होली के बाद घर की सफाई करना बहुत जरूरी होता है। दरअसल, फर्श और दीवारों पर लगे रंग सामान्य तरीके से साफ नहीं होते हैं। ऐसे में आप डिटर्जेंट, फर्श क्लीनर और ब्रश भी खरीद सकते हैं। इससे आप रंगों के दाग आसानी से हटा सकते हैं।

होलिका दहन के लिए पूजन सामग्री

होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। ऐसे में इसके लिए आप लकड़ी, उपले, नारियल और कई तरह की पूजन सामग्री पहले से ही खरीद लें।