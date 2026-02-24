होली के मौके पर कई तरह की मिठाइयां और पकवान भी बनाए जाते हैं। इन मिठाइयों और पकवानों को बनाने के लिए खोया का भी इस्तेमाल किया जाता है। खोया की जब मांग बढ़ती है तो इसमें मिलावट की भी शिकायतें आने लगती हैं। मिलावटी या फिर नकली मावा सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके सेवन से कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा सतर्क हो जाएं तो मिलावटी मावा की पहचान आसानी से कर सकते हैं।

कई सारे टिप्स हैं जिनकी मदद से आप असली और मिलावटी मावा की पहचान कर सकते हैं। आइए जानते हैं:

टूटने लगे तो मिलावटी हो सकती है

मावा की छोटी गोली बनाकर अपनी हथेली पर रख लें। असली मावा चिकनी और पूरी तरह गोल बनता है साथ यह टूटता नहीं है। अगर ये चिकनी, पूरी तरह से गोल न बने, टूटने लगे और उसमें दरारें पड़ने लगे तो मावा मिलावटी हो सकता है।

ज्यादा दिन तक नहीं चलता असली मावा

दूध से बनी चीजों की लाइफलाइन ज्यादा से दिनों तक नहीं होती है। ताजा मावा भी जल्दी खराब होने लगता है। मिलावटी मावा 6 से 7 दिनों तक चल सकता है।

रगड़ कर करें पहचान

मावा की शुद्धता की जांच रगड़कर भी कर सकते हैं। सबसे पहले मावा का छोटा सा टुकड़ा लें और इसे उंगलियों पर रगड़ें। रगड़ने पर अगर मावा रबड़ जैसा महसूस हो रहा है और उसमें गंदी या केमिकल जैसी महक आ रही है तो वह मिलावटी हो सकता है। वहीं, शुद्ध मावा मुलायम और हल्का दानेदार बनावट का होता है।

मुंह में रखकर करें जांच

मावा का एक टुकड़ा लें और इसे मुंह में रख लें। अगर इसका स्वाद फीका या फिर कड़वा लगता है तो यह मिलावटी मावा हो सकता है।

महक

मिलावटी मावा की जांच सूंघकर भी कर सकते हैं। असली मावा से दूध की खुशबू आती है। वहीं, मिलावटी मावा में कोई महक या फिर सुगंध नहीं आती है।

मुंह में चिपक तो नहीं रहा

मावा का एक टुकड़ा मुंह में कुछ देर के लिए रख लें। मुंह में रखने पर असली मावा आसानी से घुल जाता है, जबकि मिलावटी मावा चिपचिपा या कड़वा लग सकता है।

आयोडीन से करें जांच

एक कटोरी में मावा का छोटा सा टुकड़ा डाल दें। उस पर एक-दो बूंद आयोडीन डालें। अगर रंगा नीला या फिर काला हो जाता है तो यह मिलावटी हो सकता है।



