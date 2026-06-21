भारत का खानपान सिर्फ स्वाद और परंपराओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, जुगाड़ और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की कहानी भी बयां करता है। देश के कई लोकप्रिय व्यंजन ऐसे हैं, जिनका जन्म शाही रसोई में नहीं बल्कि अकाल, सूखा, फूड क्राइसिस और युद्धकालीन कमी के दौरान हुआ था। जब अनाज कम पड़ गया, सब्जियां उपलब्ध नहीं थीं और परिवारों को सीमित संसाधनों में पेट भरना था, तब लोगों ने ऐसे व्यंजन तैयार किए जो सस्ते, पौष्टिक और लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते थे। आज यही व्यंजन भारत की सांस्कृतिक पहचान बन चुके हैं और बड़े-बड़े रेस्तरां से लेकर त्योहारों तक में परोसे जाते हैं।

कप्पा

फूड क्राइसिस के दौरान चावल के विकल्प के रूप में अपनाया गया कप्पा आज केरल के सबसे लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजनों में शामिल है। (Photo Source: Pexels)

केरल में टैपिओका या कसावा को स्थानीय भाषा में कप्पा कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में त्रावणकोर क्षेत्र में फूड क्राइसिस के दौरान इसे बड़े पैमाने पर उगाने को बढ़ावा दिया गया। यह फसल आसानी से उग जाती थी, भरपूर स्टार्च देती थी और चावल की तुलना में सस्ती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा से चावल की आपूर्ति बाधित होने पर इसकी अहमियत और बढ़ गई। आज मछली करी के साथ परोसा जाने वाला कप्पा केरल के सबसे लोकप्रिय पारंपरिक भोजन में गिना जाता है।

केर सांगरी

सूखे और अकाल के समय रेगिस्तान में उगने वाली केर और सांगरी से बना यह व्यंजन आज राजस्थानी थाली की शान है। (Photo Source: Express Archive)

राजस्थान में सूखे और अकाल के समय अधिकांश सब्जियां खत्म हो जाती थीं, लेकिन केर की बेरी और सांगरी की फलियां कठिन परिस्थितियों में भी उगती रहती थीं। ग्रामीण इन्हें उबालकर और धूप में सुखाकर महीनों तक सुरक्षित रखते थे। बाद में मसालों और सूखे आम के साथ पकाकर केर सांगरी बनाई जाने लगी। जो व्यंजन कभी अकाल के समय पोषण का साधन था, वह आज राजस्थानी थाली की शान बन चुका है।

गट्टे की खिचड़ी

ताजी सब्जियों की कमी के बीच बेसन के गट्टों से तैयार यह खिचड़ी राजस्थान की अनोखी देन है। (Photo Source: Pexels)

राजस्थान की शुष्क जलवायु में हरी सब्जियां हमेशा आसानी से उपलब्ध नहीं होती थीं। ऐसे में बेसन से बने छोटे-छोटे गट्टों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इन गट्टों को उबालकर या तलकर चावल और मसालों के साथ मिलाया जाता था, जिससे गट्टे की खिचड़ी तैयार होती थी। लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला बेसन सूखे और कमी के दौर में लोगों के लिए उपयोगी साबित हुआ।

पापड़ की सब्जी

जब घर में सब्जियां नहीं होती थीं, तब पापड़ से बनी यह सब्जी लोगों का सहारा बनती थी। (Photo Source: Pexels)

राजस्थान में पानी और ताजी सब्जियों की कमी अक्सर रहती थी। ऐसे में घरों में लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाले पापड़ का इस्तेमाल किया जाने लगा। दही या टमाटर की ग्रेवी में पापड़ डालकर तैयार की गई पापड़ की सब्जी ने लोगों को बिना ताजी सब्जियों के भी स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया। आज भी यह व्यंजन राजस्थान की पहचान है।

रागी मुद्दे

कम पानी में उगने वाली रागी से बना यह पौष्टिक भोजन किसानों और मजदूरों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत था। (Photo Source: Express Archive)

कर्नाटक में रागी एक ऐसी फसल है जो कम पानी में भी अच्छी तरह उग जाती है। खराब मानसून और कृषि संकट के समय यह लोगों के लिए इंपॉर्टेंट फूड सोर्स बनी। रागी के आटे को पानी में पकाकर गोल आकार दिया जाता है, जिसे रागी मुद्दे कहा जाता है। यह सरल लेकिन ऊर्जा से भरपूर भोजन खेतों में काम करने वाले लोगों के लिए बेहद उपयोगी था। आज इसे सुपरफूड के रूप में भी देखा जाता है।

कांजी और पेज

कम चावल में ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए बनाया जाने वाला यह साधारण व्यंजन कठिन समय का सहारा था। (Photo Source: Pexels)

लोग कम मात्रा में चावल से ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए कांजी, पेज या पझंकांजी बनाते थे। चावल को अधिक पानी के साथ पकाकर पतला दलिया तैयार किया जाता था। यह भोजन न सिर्फ पेट भरता था, बल्कि शरीर को हाइड्रेट भी रखता था। आर्थिक तंगी और फूड क्राइसिस के समय यह कई परिवारों का सहारा बना।

कोलकाता बिरयानी

कोलकाता बिरयानी में आलू शामिल होने के पीछे संसाधनों की कमी और इनोवेशन दोनों की कहानी जुड़ी हुई है। (Photo Source: Pexels)

कोलकाता बिरयानी में आलू का इस्तेमाल आज उसकी पहचान बन चुका है। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के निर्वासन के दौरान आर्थिक दबाव के कारण बिरयानी में आलू डाला जाने लगा ताकि कम मांस में अधिक लोगों को भोजन कराया जा सके। हालांकि इतिहासकार इस दावे पर पूरी तरह सहमत नहीं हैं। कुछ का मानना है कि उस समय आलू एक नया और प्रतिष्ठित खाद्य पदार्थ था। कारण चाहे जो भी रहा हो, आलू ने कोलकाता बिरयानी को अलग पहचान दिला दी।

बाजरे की खिचड़ी

सूखे के समय भरोसेमंद अनाज माने जाने वाले बाजरे से बनी यह खिचड़ी आज भी बेहद लोकप्रिय है। (Photo Source: Pexels)

बाजरा ऐसी फसल है जो कम पानी में भी उग जाती है और लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। राजस्थान और हरियाणा में लोग बाजरे, दाल और पानी को मिलाकर खिचड़ी बनाते थे। यह कम संसाधनों में तैयार होने वाला पौष्टिक भोजन था, जो पूरे परिवार का पेट भर सकता था। इसी कारण बाजरे को अकाल के समय का भरोसेमंद अनाज माना जाता था।

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