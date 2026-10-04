लोकनृत्य भारत की विविध संस्कृति को पहचानने का एक अनोखा जरिया है। यह शास्त्रीय नृत्य से काफी अलग होता है। जिसमें बिना किसी ट्रेनिंग के स्थानीय लोग परफॉर्म करते हैं। देश के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग लोकनृत्य प्रसिद्ध हैं। इन्हें आमतौर पर सामाजिक समारोह या सामुदायिक कार्यक्रमों में लोक संगीत के साथ प्रदर्शित किया जाता है।

ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के स्थानीय लोगों द्वारा छऊ मार्शल आर्ट नृत्य किया जाता है। राजस्थान के कालबेलिया समुदाय द्वारा कालबेलिया और घूमर, असम का बिहू नृत्य, पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा और महाराष्ट्र का लावणी लोकप्रिय लोकनृत्य हैं। यह विभिन्न राज्यों में संस्कृति और परंपराओं को दर्शाने की खूबसूरत कला है।

बिहार में लोकनृत्य की बात आती है तो लोगों के मन में बिदेसिया, जाट-जतिन, जुमरी, कजरी, फगुआ, सोहर- खिलौना, पाइका और झिझिया के नाम आते हैं। इसमें हिरनी-बिरनी भी शामिल है, जो नृत्य नाट्य कला है। यह समाज की उलझनों को पेश करने का स्थानीय तरीका है। यह नृत्य मगध और अंग क्षेत्र में काफी फेमस है। जिसके पीछे एक पौराणिक कहानी है जो दो नाटिन बहनों के ऊपर है।

हिरनी-बिरनी की कथा

बिहार को कई लोग भोजपुरी संगीत से जोड़ते हैं। हालांकि यह उससे कहीं अधिक है। यहां पर लोक संगीत ही नहीं बल्कि लोकनृत्य भी काफी मशहूर हैं। हिरनी-बिरनी नृत्य भी इसमें शामिल है। मान्यताओं के अनुसार दो नटिन बहन हिरनी और बिरनी के नाम पर यह नृत्य पड़ा है। कथा के अनुसार दोनों बहन एक ही वीर के प्रति आकर्षित थीं और उसे अपने पति के रूप में पाना चाहती थीं। जिसका नाम पोसन सिंह था, जो क्षत्रिय जाति का था। हिरनी और बिरनी ने पोसन सिंह को हासिल करने के लिए एक योजना बनाई।

उन्होंने यह शर्त रखी जो उनके भैंसा को नाथ देगा, तो दोनों बहनें उम्रभर उसकी दासी बन जाएंगी। बावनगढ़ अखाड़े के वीर पोसन सिंह ने इस चुनौती को स्वीकार किया और भैंसा को नाथ दिया। शर्त के मुताबिक हिरनी-बिरनी की उससे शादी हो गई। पोसन सिंह ऊंची जाति का था और हिरनी-बिरनी नट जाति की थीं। जिसकी वजह से पोसन सिंह को परिवार और समाज से बहिष्कार मिला। इस कहानी में पोसन सिंह और दोनों बहनों के प्रेम और संघर्ष को दिखाया जाता है। किस तरह वो समाज में अपनी जगह वापस पाते हैं।

हिरनी-बिरनी नृत्य की खासियत

यह लोकनृत्य बिहार की नट जाति से जुड़ा है। गांव में सामाजिक बंधनों, जाति व्यवस्था और पति-पत्नी के रिश्ते के अनुभवों को बयां करने के लिए इस कहानी को गीत और नृत्य के साथ स्थानीय लोगों द्वारा पेश किया जाता था। समय के साथ यह नृत्य संस्कृति का हिस्सा बन गया। नृत्य के जरिए हिरनी-बिरनी की कहानी सुनाई जाने लगी।

इस नृत्य के गीत अंगिका और क्षेत्रीय बोलियों में गाए जाते हैं। इसमें समाज, बहिष्कार का दर्द और पति-पत्नी के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से दर्शाया जाता है। इसमें हाथ पैरों के साथ-साथ चेहरे के हाव-भाव भी कहानी को रोमांचक बनाते हैं। यही वजह है आज भी गांव में लोग नृत्य नाटक देखने आते हैं।

महिलाएं हिरनी-बिरनी की भूमिका निभाती हैं और रंग-बिरंगे कपड़े पहनती हैं। पुरुष धोती-कुर्ता पहनता है। नर्तक ढोलक, झाल और मंजीरा पर नृत्य करते हैं। गायक हिरनी-बिरनी की कहानी गाते हैं और नर्तक ताल पर नृत्य करते हैं। इस तरह आज भी इस कहानी को जीवित रखा जा रहा है।